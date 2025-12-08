Advertisement
DGCA को लेटर लिख इन 5 कारणों को indiGo ने बताया बर्बादी की जड़, कल CEO की होगी पेशी

DGCA को इंडिगो एयरलाइन का जवाब मिल गया है. ये जवाब 8 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजकर एक मिनट पर CEO और COO ने साइन करके भेजा है.  कल यानी 9 दिसंबर को इंडिगो मामले पर बनी समिति ने CEO को तलब किया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:00 PM IST
IndiGo Crisis : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट सर्विस सोमवार को भी पटरी पर नहीं आ सकी है. जबकि एयरलाइन ने दावा किया कि उनका नेटवर्क रीस्टोर हो गया है. एयरलाइन ने कहा है कि फ्लाइट ऑपरेशंस 91% ऑन टाइम चल रहा है जो कि रविवार से 75% ज्यादा है. वहीं, CEO और COO इसिड्रे पोरक्वेरस ने DGCA की नोटिस का जवाब दे दिया है.  DGCA को इंडिगो एयरलाइन का जवाब मिल गया है. ये जवाब 8 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजकर एक मिनट पर CEO और COO ने साइन करके भेजा है.  कल यानी 9 दिसंबर को इंडिगो मामले पर बनी समिति ने CEO को तलब किया है. 

इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो ने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि यात्रियों को परेशानी हुई. समस्या कई कारणों के एक साथ होने से हुई. एयरलाइन ने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी का सही कारण तुरंत बताना मुश्किल है. उन्हें पूरी जांच (Root Cause Analysis) के लिए और समय चाहिए. DGCA के नियम भी 15 दिन का समय देते हैं.

इंडिगो के मुताबिक ये सब इन कारणों से हुआ 
• छोटे-छोटे तकनीकी मुद्दे
• सर्दियों का नया शेड्यूल शुरू होना
• खराब मौसम
• हवाई यातायात में ज़्यादा भीड़
• नए क्रू ड्यूटी नियम (FDTL Phase II) लागू करना

DGCA क्या कर रहा है?

DGCA अभी इंडिगो के जवाब की जांच कर रहा है और आगे जरूरी कार्रवाई करेगा.

1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए तैयार

इंडिगो ने कहा है कि आज यानी सोमवार को 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए तैयार है, जिससे उसका पूरा नेटवर्क फिर से जुड़ जाएगा. कंपनी के मुताबिक, पूरे नेटवर्क में 90% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) है. ये कल के 75% से ज़्यादा है. इंडिगो ने ये भी बताया है कि नेटवर्क कवरेज पूरी तरह से बहाल किया जा रह है. आज के शेड्यूल में सभी कैंसलेशन कल ही कर दिए गए थे, जिससे ग्राहकों को पहले से ही नोटिफिकेशन मिल गए.

