इंडिगो संकट के बीच रेलवे लोको पायलटों ने मचाया हल्ला, कहा-हमारे ड्यूटी के घंटे भी तय क‍िये जाएं

Loco Pilots Work Hour Cap: इंड‍िगो में फ्लाइट कैंस‍िल होने का स‍िलस‍िला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच अब रेलवे के लोकोपायलट्स की तरफ से काम के घंटे तय करने की मांग की गई है. पायलटों का कहना है हम इसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. सरकार को हमारी तरफ भी ध्‍यान देना चाह‍िए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:39 AM IST
Indigo Crisis: इंडिगो का संकट छंटने का नाम नहीं ले रहा. अब तक हजारों फ्लाइट को कैंस‍िल क‍िया जा चुका है... लाखों यात्री परेशान हैं. इस बीच रेलवे के लोको पायलट्स ने सरकार को घेर लिया है. रेलवे लोको पायलट का कहना है, एयरलाइंस पायलटों के लिए तो आपने इतने सख्त न‍ियम बनाए हैं, हमारे लिए कब सख्ती दिखाओगे? ऑल इंडिया लोको रनिंग स्‍टॉफ एसोसिएशन (AILRSA) की तरफ से बयान जारी कर कहा गया क‍ि जब सरकारी विभागों में कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो तुरंत चार्जशीट, सस्पेंशन और ब्‍लैक रूल्‍स (Black Rules) लागू क‍िये जाते हैं. लेकिन जब बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस सेफ्टी न‍ियमों का पालन नहीं करतीं, तो सरकार उनके सामने घुटने टेक देती है.

इंड‍िगो को नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

आपको बता दें इंडिगो का संकट इसल‍िए सामने आया क्‍योंक‍ि एयरलाइन ने नए FDTL नियमों (पायलटों की ड्यूटी और आराम के घंटे) का पालन नहीं किया. नवंबर महीने में लागू क‍िये गए इन नियमों की अनदेखी से हजारों फ्लाइट्स को कैंस‍िल करना पड़ा. अब लोको पायलट की मांग है प‍िछले कई दशक से यही मांग कर रहे हैं क‍ि हमारी ड्यूटी के घंटे भी साइंट‍िफ‍िकली तरीके से तय क‍िये जाए, ताक‍ि थकान होने से क‍िसी तरह का हादसा न हो.

दुनिया में क्‍या हैं पायलटों से जुड़े न‍ियम?
लोकोपायलट की तरफ से कहा गया क‍ि यूरोप में पायलटों-ड्राइवरों की ड्यूटी के तय घंटे हैं. अमेरिका में हाउस ऑफ सर्व‍िस (Hours of Service) एक्ट लागू है. ऑस्ट्रेलिया-कनाडा में बायोमैट‍िकली मॉडल से थकान को चेक क‍िया जाता है. एआईएलआरएसए (AILRSA) ने कहा क‍ि 'रेलवे में भी इसी तरह का सिस्टम लाओ!'

लोको पायलटों की बड़ी मांगें
लोको पायलटों ने सरकार से मांग की क‍ि एक द‍िन में महज 6 घंटे की ड्यूटी का न‍ियम होना चाह‍िए. हर शिफ्ट के बाद कम से कम 16 घंटे का आराम म‍िलना चाह‍िए. इसके अलावा हर हफ्ते एक्‍स्‍ट्रा वीकली ऑफ की भी सुव‍िधा होनी चाह‍िए. लोको पायलट के संगठन की तरफ से कहा गया क‍ि रेलवे में फटीग र‍िस्‍क मैनेजमेंट स‍िस्‍टम (Fatigue Risk Management System, FRMS) तुरंत लागू करो.

लोको पायलट की तरफ से मांग की गई 'इंडिगो संकट से साब‍ित हो गया है क‍ि थकान से खिलवाड़ करना खतरनाक है. अब रेलवे को हमारी जान और यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाह‍िए.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railwaysIndiGo

