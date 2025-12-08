Advertisement
बिजनेस

IndiGo Crisis: इंडिगो के पूर्व कर्मचारी का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए इस वायरल खत की सच्चाई

ये खत ऐसे समय आया है जब एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को प्लानिंग, निगरानी और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी कमियों' को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने इस खत की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:55 PM IST
IndiGo Crisis:  इंडिगो एयरलाइन के लिए ये हफ्ता बहुत मुश्किल भरा रहा है. ये बात बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने से शुरू हुई थी वो अब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के लिए भरोसे के संकट में बदल गई है. उसकी मुश्किलों को और बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक बिना वेरिफाई किया हुआ और गुमनाम रूप से लिखा गया 'खत' घूम रहा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि इंडिगो की टॉप लीडरशिप सीधे तौर पर उस ऑपरेशनल गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, जिससे हजारों यात्री परेशान हुए हैं.

पत्र लिखने वाले कर्मचारी ने बताया कि 2006 में इंडिगो शुरू हुई थी, तब टीम को अपने काम पर गर्व था. धीरे-धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया. कंपनी के अंदर एक नई सोच पनपने लगी.  हम इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते. इस लेटर में कंपनी के ऊंचे पदों के बारे में भी जानकारी है. कर्मचारी का दावा है कि ऐसे लोग भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए जो ठीक से ईमेल भी नहीं लिख पाते थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन पदों से ESOPs और पावर मिलती थी.

 'हम सालों से टूटे हुए हैं'

पत्र के अनुसार, कर्मचारियों को इन बढ़ते हुए लीडरशिप लेयर्स को सही ठहराने के लिए निचोड़ा गया. इनमें पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ शामिल थे. पत्र में ये भी लिखा है कि हम सालों से टूटे हुए हैं. हमने सिस्टम को टूटते हुए देखा, जबकि लीडरशिप यूरोप में उड़ रही थी और हम एक घंटे के अतिरिक्त आराम के लिए प्रार्थना कर रहे थे.

मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज और आरिन कैपिटल के प्रेसिडेंट मोहनदास पई ने भी इस लेटर को रीट्वीट किया है. हालांकि इस लेटर के सच्चाई की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisis

Trending news

