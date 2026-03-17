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मिडिल ईस्ट संकट का असर; दुबई रूट पर प्रभावित हुई इंडिगो की उड़ानें , यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

इंडिगो ने कहा है कि दुबई के लिए आने-जाने वाली उड़ानें अभी भी प्रभावित हैं. इन उड़ानों को मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और आवश्यक रेगुलेटर मंजूरियों के अनुसार ही बहाल किया जाएगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:15 PM IST
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मिडिल ईस्ट संकट का असर; दुबई रूट पर प्रभावित हुई इंडिगो की उड़ानें , यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

Indigo Travel Advisory :  US-ईरान जंग के बीच बदलती परिस्थितियों के चलते उड़ानों के समय में लगातार बदलाव हो रहा है. इसी को लेकर इंडिगो ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है. इंडिगो ने कहा है कि दुबई के लिए आने-जाने वाली उड़ानें अभी भी प्रभावित हैं. इन उड़ानों को मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और आवश्यक रेगुलेटर मंजूरियों के अनुसार ही बहाल किया जाएगा. इसके बावजूद इंडिगो एयरलाइन ने कई यात्रियों को उनके परिवार और प्रियजनों से मिलाने में सफलता हासिल की है. एयरलाइन ने कहा है कि वो अपनी सेवाओं के जरिए यात्रियों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

 

इंडिगो ने यात्रियों को सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अपडेट रहें: यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले एयरलाइन के सोशल मीडिया चैनलों और फ्लाइट स्टेटस पेज पर रियल-टाइम अपडेट जरूर जांच लें.

समय पर सूचना: जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. उन्हें उनके रजिस्टर्ड संपर्क विवरणों पर लगातार जानकारी दी जा रही है.

सहायता: यात्रियों की सहायता के लिए कॉल सेंटर में एक विशेष डेस्क उपलब्ध कराई गई है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं.

ये भी पढ़ें : 8th Pay Commission: 5 प्रमोशन, इन्क्रीमेंट और पेंशन..जानिए AITUC ने क्या रखी मांगें?

हर संभव प्रयास जारी: इंडिगो 

एयरलाइन ने बताया कि वह सभी संबंधित प्राधिकरणों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है और हर निर्णय में यात्रियों व क्रू की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं. इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य, समझ और भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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