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इंडिगो की वेबसाइट-ऐप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन में आ रही है दिक्कत

इंडिगो के कोर रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में आज रुक-रुक कर तकनीकी समस्या आ रही है. इस समस्या के चलते ग्राहकों को टिकट बुक करने और ऑनलाइन चेक-इन करने में परेशानी हो रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 19, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:34 PM IST
इंडिगो की वेबसाइट-ऐप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन में आ रही है दिक्कत
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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