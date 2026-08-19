/इंडिगो की वेबसाइट-ऐप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन में आ रही है दिक्कत

इंडिगो ने उन यात्रियों से, जिनकी यात्रा तत्काल नहीं है, कुछ समय बाद वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल सेवाओं का दोबारा इस्तेमाल करने की अपील की है. वहीं, जिन यात्रियों को तुरंत यात्रा से जुड़ी सहायता की जरूरत है, उन्हें इंडिगो के कॉन्टैक्ट सेंटर या कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है. एयरलाइन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिन ग्राहकों की यात्रा बाद में है. वे कुछ समय बाद वेबसाइट या ऐप को दोबारा खोलकर सेवाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करें.