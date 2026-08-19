/इंडिगो की वेबसाइट-ऐप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन में आ रही है दिक्कत

IndiGo : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ऑनलाइन सर्विस बुधवार यानी 19 अगस्त को तकनीकी समस्या के चलते प्रभावित हुई है. एयरलाइन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर फ्लाइट सर्च करने या नई बुकिंग करने की कोशिश कर रहे यात्रियों को शेड्यूल और किराया दिखाई नहीं दे रहा है. इसके चलते ऑनलाइन टिकट बुकिंग में परेशानी हो रही है.
इंडिगो ने इस समस्या को लेकर सर्विस एडवाइजरी जारी कर सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी दी है. एयरलाइन ने कहा कि उसकी टेक्निकल टीमें टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए काम कर रही हैं.
Service Advisory
We are currently experiencing intermittent issues with our core reservation platform, which may make it difficult for some customers to access our online services.
Our teams are working on priority, with our partner, to fix the issue as soon as possible.…
— IndiGo (@IndiGo6E) August 19, 2026
नई बुकिंग प्रभावित: वेबसाइट पर फ्लाइट का शेड्यूल और किराया नहीं दिखने के कारण यात्री ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं.
वेब चेक-इन में दिक्कत: आज या कल उड़ान भरने वाले कुछ यात्रियों को ऑनलाइन चेक-इन करने और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है.
एयरपोर्ट पर बढ़ सकती है भीड़: ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित होने के कारण यात्रियों को मैनुअल चेक-इन और अन्य सहायता के लिए एयरपोर्ट काउंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे कतारें बढ़ सकती हैं.
इंडिगो ने तत्काल यात्रा सहायता की जरूरत वाले यात्रियों को अपने कॉल सेंटर से संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं, बाद में यात्रा करने वाले यात्रियों से कुछ समय बाद वेबसाइट या मोबाइल ऐप दोबारा इस्तेमाल करने को कहा गया है.
इंडिगो ने बताया कि उसके मुख्य रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में फिलहाल रुक-रुककर तकनीकी समस्या आ रही है. इसके चलते कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है. एयरलाइन ने कहा कि उसकी टेक्निकल टीमें एक पार्टनर के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं.
इंडिगो ने उन यात्रियों से, जिनकी यात्रा तत्काल नहीं है, कुछ समय बाद वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल सेवाओं का दोबारा इस्तेमाल करने की अपील की है. वहीं, जिन यात्रियों को तुरंत यात्रा से जुड़ी सहायता की जरूरत है, उन्हें इंडिगो के कॉन्टैक्ट सेंटर या कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है. एयरलाइन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिन ग्राहकों की यात्रा बाद में है. वे कुछ समय बाद वेबसाइट या ऐप को दोबारा खोलकर सेवाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करें.