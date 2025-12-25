इंडिगो को लगा बड़ा झटका, पंजाब टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

IndiGo: इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है. अभी इंडिगो संकट का सामाना कर रही है. कंपनी ने गुरुवार यानी 25 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE को बताया कि उसे पंजाब राज्य के अधिकारियों से टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है. स्टेट टैक्सेज, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के सहायक आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में 13,28,255 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी GST डिमांड से संबंधित है.

ऑर्डर को चुनौती देने की योजना

इंडिगो ने डिमांड की वैधता को खारिज कर दिया और आदेश को 'गलत' बताया है. एयरलाइन ने कहा कि विश्वास है कि उसके पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और इस स्थिति को बाहरी टैक्स सलाहकारों का समर्थन प्राप्त है. फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी ट्रिब्यूनल के समक्ष इसका विरोध करेगी.

वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं

इंटरग्लोब एविएशन ने स्पष्ट किया कि जुर्माने का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. फाइलिंग में कहा गया है कि इस आदेश से 'कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.'

इंडिगो ने गुरुवार को घने कोहरे और बेंगलुरु में कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में रुकावट के बारे में यात्रियों को चेतावनी देते हुए एक यात्रा सलाह भी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि वह मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और अपने यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरा समर्थन दे रही है.