Advertisement
trendingNow13053620
Hindi Newsबिजनेसइंडिगो को लगा बड़ा झटका, पंजाब टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

इंडिगो को लगा बड़ा झटका, पंजाब टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

इंटरग्लोब एविएशन ने स्पष्ट किया कि जुर्माने का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. फाइलिंग में कहा गया है कि इस आदेश से 'कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.'

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडिगो को लगा बड़ा झटका, पंजाब टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

IndiGo: इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है. अभी इंडिगो संकट का सामाना कर रही है. कंपनी ने गुरुवार यानी 25 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE को बताया कि उसे पंजाब राज्य के अधिकारियों से टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है. स्टेट टैक्सेज, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के सहायक आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में 13,28,255 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी GST डिमांड से संबंधित है. 

ऑर्डर को चुनौती देने की योजना

इंडिगो ने डिमांड की वैधता को खारिज कर दिया और आदेश को 'गलत' बताया है. एयरलाइन ने कहा कि विश्वास है कि उसके पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और इस स्थिति को बाहरी टैक्स सलाहकारों का समर्थन प्राप्त है. फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी ट्रिब्यूनल के समक्ष इसका विरोध करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 5, 7, 10,15...जानें जनवरी में कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं

इंटरग्लोब एविएशन ने स्पष्ट किया कि जुर्माने का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. फाइलिंग में कहा गया है कि इस आदेश से 'कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा.'

इंडिगो ने गुरुवार को घने कोहरे और बेंगलुरु में कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में रुकावट के बारे में यात्रियों को चेतावनी देते हुए एक यात्रा सलाह भी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि वह मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और अपने यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरा समर्थन दे रही है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना