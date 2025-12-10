IndiGo Crisis: इंडिगो की प‍िछले एक हफ्ते के दौरान हजारों फ्लाइट रद्द होने से केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा है. दिल्ली चैम्‍बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि पिछले 10 दिन में व्यापार, इंडस्‍ट्री, ट्रैवल, टूर‍िज्‍म और प्रदर्शनियों के क्षेत्र में करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से डेढ़ लाख यात्री आते-जाते हैं, जिनमें करीब 50,000 व्यापारी और बिजनेस ट्रैवलर होते हैं.

पिछले 10 द‍िन में 25% तक फुटफॉल गिर गया

इंडिगो की बार-बार कैंसिलेशन के कारण ये यात्री अब दिल्ली नहीं आ रहे. इसका नतीजा यह है क‍ि शहर के मार्केट में पिछले 10 द‍िन में 25% तक फुटफॉल गिर गया है. पिछले हफ्ते ही हजारों होटल, रेस्तरां, बैंकेट हॉल और रिसॉर्ट्स की बुक‍िंग कैंसिल हो गई. दिल्ली में आने वाले व्यापारी, पर्यटक और बिजनेस डेलिगेट्स नहीं आने के कारण से ये सभी कारोबार ठप हो गए. पिछले 10 दिन में प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनियां चल रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइट रद्द होने से बहुत से लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए

इन प्रदर्शनियां में देशभर से हजारों व्यापारी आने वाले थे, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से बहुत से लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए. इससे इन प्रदर्शनियों में बिक्री और ऑर्डर पर भारी असर पड़ा. ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अभी दिल्ली का सबसे मजबूत पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, जो म‍िड जनवरी तक चलता है. लेकिन इंडिगो संकट के कारण क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग्स पहले ही गिरनी शुरू हो गई हैं.

10% फ्लाइट कम करने का आदेश

डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी बुरी तरह असर पड़ा. कई जगह पूरी शादी की पार्टी ही नहीं पहुंच पाई. इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और इवेंट प्लानर को बड़ा नुकसान हो रहा है. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो को विंटर शेड्यूल में 10% फ्लाइट कम करने का आदेश दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस कटौती वाली क्षमता को दूसरी एयरलाइंस में बांटने का प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. इंडिगो की 10% कटौती वाली उड़ानों को एयर इंडिया, अकासा एयर और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस में बांटा जाएगा.