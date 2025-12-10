Advertisement
trendingNow13036093
Hindi Newsबिजनेस

IndiGo क्राइस‍िस से दिल्ली की इकोनॉमी को 1000 करोड़ का झटका! व्यापारियों की चिंता बढ़ी

IndiGo Issue: दिल्ली में आने वाले व्यापारी, पर्यटक और बिजनेस डेलिगेट्स नहीं आने के कारण से ये सभी कारोबार ठप हो गए. पिछले 10 दिन में प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनियां चल रही थीं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo क्राइस‍िस से दिल्ली की इकोनॉमी को 1000 करोड़ का झटका! व्यापारियों की चिंता बढ़ी

IndiGo Crisis: इंडिगो की प‍िछले एक हफ्ते के दौरान हजारों फ्लाइट रद्द होने से केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा है. दिल्ली चैम्‍बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि पिछले 10 दिन में व्यापार, इंडस्‍ट्री, ट्रैवल, टूर‍िज्‍म और प्रदर्शनियों के क्षेत्र में करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से डेढ़ लाख यात्री आते-जाते हैं, जिनमें करीब 50,000 व्यापारी और बिजनेस ट्रैवलर होते हैं.

पिछले 10 द‍िन में 25% तक फुटफॉल गिर गया

इंडिगो की बार-बार कैंसिलेशन के कारण ये यात्री अब दिल्ली नहीं आ रहे. इसका नतीजा यह है क‍ि शहर के मार्केट में पिछले 10 द‍िन में 25% तक फुटफॉल गिर गया है. पिछले हफ्ते ही हजारों होटल, रेस्तरां, बैंकेट हॉल और रिसॉर्ट्स की बुक‍िंग कैंसिल हो गई. दिल्ली में आने वाले व्यापारी, पर्यटक और बिजनेस डेलिगेट्स नहीं आने के कारण से ये सभी कारोबार ठप हो गए. पिछले 10 दिन में प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनियां चल रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइट रद्द होने से बहुत से लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए
इन प्रदर्शनियां में देशभर से हजारों व्यापारी आने वाले थे, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से बहुत से लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए. इससे इन प्रदर्शनियों में बिक्री और ऑर्डर पर भारी असर पड़ा. ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अभी दिल्ली का सबसे मजबूत पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है, जो म‍िड जनवरी तक चलता है. लेकिन इंडिगो संकट के कारण क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग्स पहले ही गिरनी शुरू हो गई हैं.

10% फ्लाइट कम करने का आदेश
डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी बुरी तरह असर पड़ा. कई जगह पूरी शादी की पार्टी ही नहीं पहुंच पाई. इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और इवेंट प्लानर को बड़ा नुकसान हो रहा है. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो को विंटर शेड्यूल में 10% फ्लाइट कम करने का आदेश दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस कटौती वाली क्षमता को दूसरी एयरलाइंस में बांटने का प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. इंडिगो की 10% कटौती वाली उड़ानों को एयर इंडिया, अकासा एयर और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस में बांटा जाएगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार