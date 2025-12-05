Indigo क्राइसिस पर सख्त हुई सरकार, हाई-लेवल इन्वेस्टिगेशन से खुलेगा संकट का राज; तय होगी जिम्मेदारी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की क्राइसिस को लेकर भारत सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करवाने का फैसला किया है. विमानन कंपनी में क्रू मेंबर्स की कमी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के चलते बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. देश के कई बड़े शहरों में यात्रियों को इस संकट का खामियाजा भुगतना पड़ा है. अब भारत सरकार ने इंडिगो क्राइसिस की जांच के लिए कमेटी गठित की है. यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इस मामले में किसकी गलती है? वहीं इस मामले में ये जवाबदेही भी तय करनी होगी कि किसकी गलती से ये संकट आया? ताकि उचित एक्शन भी लिया जा सके. दिल्ली और मुंबई से शनिवार (6 दिसंबर) को एक भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी.

वहीं इस कार्रवाई के साथ ये भी तय हो कि भविष्य में ऐसे संकट न आ सके ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट पर काबू पाने के लिए पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है. मंत्रालय ने दावा किया है कि आज रात 12 बजे के आस-पास इस संकट को सुलझा लिया जाएगा और एयरलाइंस का शेड्यूल ठीक हो जाएगा. वहीं पूरी स्थिति को लेकर मंत्रालय ने कहा कि आगामी 3 दिनों में पूरे देश में इस विमानन संकट पर काबू कर लिया जाएगा. मंत्रालय ने एयरलाइंस को आदेश दिए गए है कि इस संकट पर काबू पाने के लिए तुरंत काम पर लग जाएं. इस संकट से यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

सरकार ने मामले पर जांच कमेटी का गठन किया

इंडिगो फ्लाइट संचालन में हाल ही में आई बड़ी रुकावट के बाद सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. इस समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, कैप्टन कपिल मांगलिक (SFOI) और कैप्टन लोकेश रामपाल (FOI) शामिल हैं. समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. इधर, सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस विशेष रूप से इंडिगो के लिए तुरंत लागू होने वाले कई कदम उठाए हैं, ताकि बिगड़े हुए फ्लाइट शेड्यूल को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके. मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को हो रही दिक्कतों को कम करने और सेवाओं को स्थिर करने के लिए दो अहम आदेश जारी किए गए हैं. इन कदमों का उद्देश्य उड़ानों की समय-सारणी में आए व्यवधान को कम करना और बिना देर किए सुचारू संचालन बहाल करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

आधी रात से सभी फ्लाइट्स शेड्यूल होने की उम्मीद

एयरलाइंस सेवाओं में पिछले कुछ दिनों से जारी अव्यवस्था अब धीरे-धीरे सुधरने लगी है. अधिकारियों के अनुसार, आज आधी रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्थिर होने की उम्मीद है और धीरे-धीरे संचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी सर्विस दोबारा सुचारू स्थिति में लौट आएगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस ने अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपडेट किए हैं, जिनकी मदद से लोग घर बैठे ही उड़ानों में होने वाली देरी की जानकारी रियल टाइम में प्राप्त कर सकते हैं. यदि किसी फ्लाइट को रद्द करना पड़ता है, तो इंडिगो द्वारा टिकट का पूरा रिफंड स्वतः प्रोसेस कर दिया जाएगा.

इंडिगो क्राइसिस पर क्या बोले CEO एल्बर्स?

इंडिगो फ्लाइट्स के सीईओ ने एक वीडियो जारी कर इंडिगो की ओर से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है. उन्होंने कहा, 'बड़े पैमाने पर देरी और उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा हुई है, 10 से 15 दिसंबर तक सबकुछ ठीक हो जाएगा' एल्बर्स ने माना कि 5 दिसंबर का दिन एयरलाइन के लिए सबसे बुरा रहा, जब एक हजार से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. एल्बर्स ने ऐलान किया है कि कंपनी अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए फुल सिस्टम रीबूट कर रही है. यात्रियों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए, एल्बर्स ने तीन बड़े एक्शन प्लान के बारे में बताया है. पहले प्लान के मुताबिक, 'ग्राहकों के साथ बातचीत और जानकारी साझा करने में तेजी लाएंगे ताकि इस मुश्किल दौर से निकल सकें', दूसरे प्लान के मुताबिक, 'यात्रियों की पूछताछ और शिकायतों को जल्दी हल करने के लिए कॉल-सेंटर स्टाफ बढ़ाएंगे ताकि यात्रियों में पैनिक कम हो.' और तीसरे प्लान के मुताबिक, 'यात्रियों को रिफंड के प्रोसेस की साफ और पूरी जानकारी देंगे ताकि सभी को अपना पैसा वापस मिल सके इसके बाद वो ग्राहकों का फिर से भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे.'

यह भी पढ़ेंः दिल्ली से बेंगलुरु-मुंबई किराया ₹1 लाख! जानिए किस रूट पर कितना है किराया?