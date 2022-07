Indigo Flight Status: इस वजह से अचानक मेडिकल लीव पर चले गए इंडिगो के कई कर्मचारी, 55% घरेलू उड़ानों में देरी

IndiGo flights: लंबी दूरी के सफर के लिए लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज को प्राथमिकता देते हैं. हवाई जहाज की यात्रा बस और ट्रेन की तुलना में काफी महंगी होती है. हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि खराब मौसम या तकनीकी दिक्कत के कारण यातायात प्रभावित हो जाता है. हवाई जहाज से सफर करने के दौरान भी मौसम और तकनीकी दिक्कतों को लेकर काफी अलर्ट रहा जाता है. हालांकि अब इंडिगो की घरेलू उड़ानें किसी और वजह के कारण ही देरी से चली हैं. दरअसल, बड़ी संख्या में चालक दल (क्रू मेंबर ) के सदस्यों ने सिक लीव ले ली, जिसके कारण इंडिगो की घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

देरी से चलीं उड़ानें

इंडिगो की घरेलू उड़ानों में से 55 प्रतिशत शनिवार को देरी से चलीं क्योंकि बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों ने मेडिकल लीव ले ली. इस मामले को लेकर सूत्रों ने बताया कि चालक दल के संबंधित सदस्य बीमारी के नाम पर छुट्टी लेकर एअर इंडिया (एआई) के भर्ती अभियान में शामिल होने चले गए थे. इस मामले के बारे में पूछे जाने पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख अरुण कुमार ने रविवार को कहा कि हम इसे देख रहे हैं.

भर्ती का दूसरा चरण

वहीं उद्योग के सूत्रों ने कहा कि एअर इंडिया के भर्ती अभियान का दूसरा चरण शनिवार को आयोजित किया गया था और मेडिकल लीव लेने वाले इंडिगो के चालक दल के अधिकतर सदस्य इसके लिए गए थे. बता दें कि भारत की सबसे बड़ी एअरलाइन इंडिगो वर्तमान में रोजाना लगभग 1,600 उड़ान संचालित करती है. इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें शामिल हैं.

Several IndiGo flights across the country delayed after the non-availability of crew members. pic.twitter.com/8km8evAQY1

— ANI (@ANI) July 3, 2022