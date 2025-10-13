Advertisement
बड़ा हादसा टला! IndiGo विमान की खिड़की में क्रैक, चेन्नई में हुई सुरक्षित लैंडिंग

 ये उड़ान 6E1607 75 यात्रियों को लेकर जा रही थी. चार दिनों में इंडिगो से जुड़ी यह दूसरी ऐसी घटना है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:06 PM IST
Mid-Air Windshield Crack on IndiGo Flight : तूतीकोरिन से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान आज यानी 13 अक्टूबर दोपहर हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद सुरक्षित लैंडिंग कर ली गई. ये उड़ान 6E1607 75 यात्रियों को लेकर जा रही थी. जब पायलटों ने चेन्नई जाते समय विमान में दरार देखी. जिसके बाद हवाई अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए. अधिकारियों के मुताबिक, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली और सभी यात्री सुरक्षित उतर गए हैं. 

 

