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नियमों का उल्लंघन! DGCA ने इंडिगो को जारी की चेतावनी, जानिए क्या है कार्रवाई की वजह?

ये कार्रवाई जनवरी 2026 में सामने आए एक कार्गो स्पिलेज मामले के बाद किए गए ऑडिट में मानक संचालन प्रक्रियाओं में पाई गई खामियों के आधार पर की गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:42 PM IST
नियमों का उल्लंघन! DGCA ने इंडिगो को जारी की चेतावनी, जानिए क्या है कार्रवाई की वजह?
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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