/नियमों का उल्लंघन! DGCA ने इंडिगो को जारी की चेतावनी, जानिए क्या है कार्रवाई की वजह?

IndiGo Gets DGCA Warning : इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से चेतावनी पत्र जारी किया गया है. ये कार्रवाई जनवरी 2026 में सामने आए एक कार्गो स्पिलेज मामले के बाद किए गए ऑडिट में मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में पाई गई खामियों के आधार पर की गई है.
कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई रेगुलेटरी जानकारी में बताया कि DGCA के ऑडिट में कुछ प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां सामने आईं. इनमें एयरक्राफ्ट (कैरिज ऑफ डेंजरस गुड्स) रूल्स, 2026 के कुछ प्रावधानों से जुड़े उल्लंघन भी शामिल हैं. इसके बाद DGCA ने इंडिगो को चेतावनी पत्र जारी किया है. इसे एयरलाइन ने 8 जुलाई 2026 को प्राप्त किया.
मामला उस समय सामने आया जब जनवरी 2026 में एक उड़ान के लैंड करने के बाद जमीन पर कार्गो स्पिलेज का पता चला था. घटना की जानकारी मिलने के बाद एयरलाइन ने जांच शुरू की और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत इसकी सूचना दी. इसके बाद हुई जांच में SOP से जुड़े कुछ विचलन पाए गए. इसके आधार पर नियामक ने चेतावनी जारी की.
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी 2026 में एक उड़ान के पहुंचने के बाद कार्गो स्पिलेज की जानकारी मिली थी. एयरलाइन ने जिम्मेदार कंपनी के तौर पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और अपनी जांच के निष्कर्ष साझा किए. प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन अब DGCA की ओर से दिए गए सुझावों को लागू कर रही है और सभी नियामकीय दिशा-निर्देशों के पूर्ण पालन के लिए प्रतिबद्ध है. इंटरग्लोब एविएशन ने बताया कि DGCA ने कंपनी को सुधारात्मक कदमों की जानकारी देते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. हालांकि, DGCA की ओर से एयरलाइन पर कोई जुर्माना, प्रतिबंध या अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.
कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया कि इस चेतावनी का उसके वित्तीय परफॉरमेंस, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है. साथ ही, रेगुलेटरी खुलासे में हुई देरी को कंपनी ने किसी जानबूझकर की गई चूक के बजाय आंतरिक संचार में हुई देरी बताया है. इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि चेतावनी पत्र मिलने की जानकारी कंपनी के भीतर समय पर साझा नहीं हो पाई, जिसके कारण इसका खुलासा देर से हुआ। कंपनी की ओर से यह जानकारी कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी नीरजा शर्मा द्वारा दाखिल की गई.