/नियमों का उल्लंघन! DGCA ने इंडिगो को जारी की चेतावनी, जानिए क्या है कार्रवाई की वजह?

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी 2026 में एक उड़ान के पहुंचने के बाद कार्गो स्पिलेज की जानकारी मिली थी. एयरलाइन ने जिम्मेदार कंपनी के तौर पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और अपनी जांच के निष्कर्ष साझा किए. प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन अब DGCA की ओर से दिए गए सुझावों को लागू कर रही है और सभी नियामकीय दिशा-निर्देशों के पूर्ण पालन के लिए प्रतिबद्ध है. इंटरग्लोब एविएशन ने बताया कि DGCA ने कंपनी को सुधारात्मक कदमों की जानकारी देते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. हालांकि, DGCA की ओर से एयरलाइन पर कोई जुर्माना, प्रतिबंध या अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है.