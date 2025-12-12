इंडिगो पर गहराया नया संकट, लगा एक और बड़ा झटका, देना होगा ₹59 करोड़ का जुर्माना

Advertisement
शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, इंडिगो पर GST के संबंध में लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एयरलाइन इस आदेश को चुनौती देगी.

Dec 12, 2025, 10:22 PM IST
Indigo : एक संकट टला नहीं, फिर दूसरा आ गया... अब परेशानी के दौर से गुजर रही इंडिगो को नए मामले का सामना करना पड़ रहा है. इंडिगो को GST से जुड़े मामले में करीब 59 करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना लगा है. एयरलाइन को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जुर्माने के साथ डिमांड नोटिस जारी किया गया है. शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, इंडिगो पर GST के संबंध में लगभग 59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एयरलाइन इस आदेश को चुनौती देगी.

आदेश को चुनौती देगी इंडिगो

इंडिगो का मानना ​​है कि ये आदेश गलत है और वो इसे चुनौती देने की योजना बना रही है. कंपनी ने बाहरी टैक्स सलाहकारों से सलाह ली है.

CGST, दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एयरलाइन पर 58,74,99,439 रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी का मानना ​​है कि अधिकारियों द्वारा पारित आदेश गलत है. इसके अलावा, कंपनी का मानना ​​है कि बाहरी टैक्स सलाहकारों की सलाह के आधार पर उसके पास मेरिट के आधार पर एक मजबूत मामला है. कंपनी उचित अथॉरिटी के सामने इसे चुनौती देगी.

यह भी पढ़ें :  किसानों को बल्ले-बल्ले, कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ी

संकट से जूझ रही है इंडिगो

10 दिनों से अधिक समय तक फ्लाइट कैंसिल होने से मची अफरा-तफरी के बाद संकट से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहे हैं. इस दौरान देश भर के एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान हुए थे. इस बीच, इंडिगो फ्लाइट कैंसिल संकट के बीच एक बड़े कदम के तहत एविएशन रेगुलेटर DGCA ने शुक्रवार को हाल ही में हुई फ्लाइट में गड़बड़ी के सिलसिले में चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है.

इसके अलावा, एयरलाइन ने कहा कि फाइनेंशियल, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. शुक्रवार को BSE पर इंडिगो के शेयर मामूली बढ़त के साथ 4,860.85 रुपये पर बंद हुए हैं.

