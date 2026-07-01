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इंडिगो ने लॉन्च किया ‘IndiGo Lite’ फेयर, आज से शुरू हुई बुकिंग, जानें क्या है नया ऑफर

नया फेयर 1 जुलाई से इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर के माध्यम से बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा, जबकि इस फेयर के तहत यात्रा 15 जुलाई से शुरू होगी. ये सर्विस सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नॉन-स्टॉप उड़ानों पर वन-वे, राउंड-ट्रिप और मल्टी-सिटी बुकिंग के लिए लागू होगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:54 PM IST
इंडिगो ने लॉन्च किया ‘IndiGo Lite’ फेयर, आज से शुरू हुई बुकिंग, जानें क्या है नया ऑफर
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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