इंडिगो ने लॉन्च किया ‘IndiGo Lite’ फेयर, आज से शुरू हुई बुकिंग, जानें क्या है नया ऑफर

IndiGo Lite Fare : बजट एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने इकोनॉमी क्लास यात्रियों के लिए नया एंट्री-लेवल 'IndiGo लाइट' फेयर पेश किया है. इसके तहत यात्रियों को कम बेस फेयर पर केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करने की सुविधा मिलेगी.
इस नई श्रेणी में यात्रियों को 7 किलो तक केबिन बैग ले जाने की अनुमति होगी और सीटें ऑटो-असाइन की जाएंगी. इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
ये नया फेयर 1 जुलाई से इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर के माध्यम से बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा, जबकि इस फेयर के तहत यात्रा 15 जुलाई से शुरू होगी. ये सर्विस सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नॉन-स्टॉप उड़ानों पर वन-वे, राउंड-ट्रिप और मल्टी-सिटी बुकिंग के लिए लागू होगी.
यात्रियों को अतिरिक्त सर्विस जैसे चेक-इन बैगेज, पसंदीदा सीट, भोजन और फास्ट फॉरवर्ड जैसी प्राइमरी सर्विस अलग से खरीदने का ऑप्शन मिलेगा. हालांकि, इस फेयर में भी ग्राहक इंडिगो BluChip लॉयल्टी पॉइंट्स अर्जित और रिडीम कर सकेंगे. इंडिगो के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा कि ये फेयर उन यात्रियों के लिए बनाया गया है जो हल्के सामान के साथ यात्रा करते हैं और केवल जरूरी सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहते हैं.
इस लॉन्च के साथ इंडिगो का '6E Ways to Fly' पोर्टफोलियो और विस्तृत हो गया है. इसमें अब Saver, Flexi Plus, IndiGo UpFront, IndiGoStretch, Stretch+ और Lite जैसे ऑप्शन शामिल हैं.
बता दें, IndiGo Lite की बुकिंग सिर्फ इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से ही की जा सकेगी. यह किराया अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगा. अगर आप कम सामान के साथ यात्रा करते हैं, तो यह नया फेयर आपके लिए पैसे बचाने का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.