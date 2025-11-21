IndiGo का मेगा प्लान, ₹7,270 करोड़ का बड़ा निवेश, नए विमान होंगे शामिल

IndiGo investment Plan : देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विसेज IFSC प्राइवेट लिमिटेड में 820 मिलियन डॉलर (लगभग ₹7,270 करोड़) के निवेश को मंजूरी दी है. ये निवेश विमान खरीद के लिए किया जाएगा.

कंपनी कैसे करेगी निवेश?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में दी गई फाइलिंग में बताया कि ये निवेश इक्विटी शेयर और 0.01% नॉन-क्युमुलेटिव, ऑप्शनली कन्वर्टिबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (OCRPS) के माध्यम से किया जाएगा और इसे एक या एक से अधिक ट्रैंच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा.

फाइलिंग के मुताबिक , कंपनी इंडीगो IFSC के ₹10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर में कुल $770 मिलियन का सब्सक्रिप्शन करेगी, जबकि 0.01% OCRPS में $50 मिलियन का निवेश करेगी. सब्सिडियरी द्वारा जुटाई गई राशि मुख्य रूप से एविएशन एसेट्स के अधिग्रहण में इस्तेमाल की जाएगी.

इंडीगो IFSC

इंडीगो IFSC को 12 अक्टूबर 2023 को गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में इंडीगो की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के रूप में स्थापित किया गया था. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹289.9 करोड़ का टर्नओवर, ₹11.1 करोड़ का प्रॉफिट, और 31 मार्च 2025 तक ₹413 करोड़ का नेट वर्थ दर्ज किया है. हाल ही में, इंडीगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें Q2 में ₹2,582 करोड़ का नेट घाटा दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में घाटा ₹987 करोड़ था.

एयरलाइन के प्रदर्शन पर विदेशी मुद्रा व्यय में ग्रोथ का असर पड़ा है. हालांकि राजस्व में 9.3% की सालाना ग्रोथ हुई है और ये ₹18,555 करोड़ तक पहुंच गया है.