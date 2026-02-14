Advertisement
फिर आसमान का ‘किंग’ बनेगा इंडिगो; हजारों पायलटों को मिलेंगे मौके, कंपनी ने तैयार किया बड़ा ब्लूप्रिंट

दिसंबर में हुई दिक्कतों और DGCA की जांच में रोस्टर में कमी का पता चलने के बाद इंडिगो 1,000 से अधिक पायलटों को काम पर रखने का प्लान बना रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:19 AM IST
Indigo Mega Plan : देश की दिग्गज एविएशन कंपनी Indigo एक बार फिर अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए बड़ा प्लान बना रही है. इंडिगो  1,000 से अधिक पायलटों को हायर करने की योजना पर काम कर रही है. कंपनी ने ये कदम दिसंबर में हुए ऑपरेशनल रुकावट के बाद उठाया है. दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ने पायलटों के लिए नए रेस्ट रूल्स लागू होने के बाद क्रू की कमी के कारण सात दिनों में 5,000 से अधिक उड़ाने कैंसिल कर दी थीं. बता दें, ये भर्ती किसी भी भारतीय एयरलाइन के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव में से एक है.

किन लोगों की होगी भर्ती?

इस रिक्रूटमेंट में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर्स, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर्स और कैप्टन शामिल हैं. हायरिंग नोटिस से पता चलता है कि एयरलाइन अपने मुख्य फ्लीट एयरबस A320 फैमिली पर बिना अनुभव वाले पायलटों के लिए भी हायरिंग कर रही है. हायरिंग ड्राइव में ट्रेनिंग की जरूरतें भी शामिल हैं. ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर्स को आमतौर पर फर्स्ट ऑफिसर बनने से पहले लगभग छह महीने की ट्रेनिंग की जरूरत होती है.

क्यों आयी थी इंडिगो में उथल-पुथल?

दिसंबर में ये उथल-पुथल तब शुरू हुई जब नए नियमों ने रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच एक पायलट द्वारा की जान वाली लैंडिंग की संख्या को लिमिट कर दिया और वीकली रेस्ट को बढ़ा दिया था. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की एक जांच में पाया गया कि एयरलाइन ने नए नियमों के लिए ठीक से हायरिंग नहीं की थी और न ही ट्रेनिंग को तेज किया था. इससे पायलटों को बार-बार रीअसाइनमेंट, लंबे वर्किंग डेज और लंबे डेडहेडिंग से जूझना पड़ा.

ये भी पढ़ें : सस्ती या महंगी है भारत टैक्‍सी? क्या ओला-उबर को टक्कर देने का सपना होगा पूरा

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन तेजी से एयरक्राफ्ट शामिल करने के हिसाब से पायलटों की एक पाइपलाइन बना रही है. इंडिगो हर महीने औसतन चार नए एयरक्राफ्ट शामिल करती है और अपनी इंटरनल ट्रेनिंग पाइपलाइन के जरिए हर महीने लगभग 20-25 फर्स्ट ऑफिसर को कैप्टन के पद पर अपग्रेड करती है. DGCA के नियमों के मुताबिक, एयरलाइन को हर एयरक्राफ्ट में पायलटों के तीन सेट रखने होते हैं. इसमें एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर शामिल होता है. इंडिगो के लिए ये जरूरत दोगुनी से भी अधिक है. 

गलती को रिपीट नहीं करना चाहती है इंडिगो

एविएशन रेगुलेटर की जांच में पाया गया कि इंडिगो को 2,422 कैप्टन की जरूरत थी. लेकिन एयरलाइन के मुताबिक रिव्यू के समय उसके पास 2,357 थे. दिसंबर में हुए संकट के बाद DGCA ने 10 फरवरी तक नाइट-ड्यूटी की पाबंदियों में छूट देते हुए कुछ समय के लिए छूट दी. रेगुलेटर ने कहा कि क्रू, एयरक्राफ्ट और नेटवर्क रिसोर्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया गया. इससे रोस्टर बफर मार्जिन कम हो गया है. इंडिगो ने तब से अपने नेटवर्क को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है ताकि अधिक शेड्यूल बफर्स शुरू किए जा सकें. जबकि दिसंबर में बफर बहुत कम था, इसे फरवरी में बढ़ाकर 3 परसेंट कर दिया गया है. स्टैंडबाय क्रू लेवल को भी कम से कम 15 परसेंट तक बढ़ा दिया गया है.

एयरक्राफ्ट डिलीवरी जारी रहने और डिमांड स्थिर रहने के साथ दिसंबर की समस्याओं को दोहराने से बचने के लिए अपनी कॉकपिट बेंच स्ट्रेंथ को रीकैलिब्रेट कर रही है.

TAGS

IndiGo

