Indigo Issue: क्‍या हैं इंड‍िगो के FDTL रूल्‍स, जो एयरलाइन के ल‍िये बन गए फंदा?

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2 दिसंबर 2025 को इंडिगो की सिर्फ 35% उड़ानें ही समय पर उड़ सकीं. 3 दिसंबर को गंभीर समस्या देखने को मिली. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई एयरपोर्ट पर दोपहर तक ही करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं थी.

Last Updated: Dec 04, 2025, 08:56 AM IST
Indigo Issue : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने सबसे गंभीर समस्या से जूझ रही है. 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2025 को देश के बड़े एयरपोर्ट पर 200 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो गईं और सैकड़ों में देरी हुई है. इस रुकावट की वजह से हजारों यात्री फंसे रहे, टर्मिनल पर लंबी लाइनें लग गईं और ये सवाल भी उठने लगे कि अचानक शेड्यूल में क्या गड़बड़ हुई है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2 दिसंबर 2025 को इंडिगो की सिर्फ 35% उड़ानें ही समय पर उड़ सकीं. बुधवार (3 दिसंबर) को गंभीर समस्या देखने को मिली दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई एयरपोर्ट पर दोपहर तक ही करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं थी.

क्या है FDTL?

भारत में  फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) का नया फेज थकान कम करने और सुरक्षा बेहतर करने के लिए बनाया गया है. इंडिगो हरदिन 2,200 से अधिक उड़ानें ऑपरेट करती है और काफी संख्या में रात की फ्लाइट होती हैं. एयरलाइन को समय पर रोस्टर फिर से बनाने में मुश्किल हुई. नए नॉर्म्स के लिए ड्यूटी शेड्यूल, नाइट-लैंडिंग प्लान और हफ्ते के रेस्ट चार्ट में बड़े बदलाव करने पड़े. एयरलाइन के लोगों ने कहा कि शेड्यूलिंग सिस्टम पूरी तरह से स्थिर नहीं हुए थे और नई जरूरतों की वजह से ज्यादा भीड़ वाले रूट पर तुरंत क्रू की कमी हो गई थी. इंडिगो पिछले महीने से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के बाद से तेजी से बढ़ती पायलट कमी का सामना कर रही है. 

यह भी पढ़ें  : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo

क्रू की भारी कमी

1 नवंबर से नए सख्त ड्यूटी-टाइम नियम लागू होने के बाद से इंडिगो पायलटों और केबिन क्रू की कमी से जूझ रहा है. अपडेटेड नियमों ने पायलटों के उड़ान भरने के घंटों की संख्या में भारी कमी की है. इंडिगो की कई फ़्लाइटें सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाईं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए कोई कानूनी तौर पर उपलब्ध क्रू नहीं बचा था. कई एविएशन सोर्स ने कहा कि एयरलाइन एक ऐसे पॉइंट पर आ गई थी और पूरे रोटेशन कैंसिल करने पड़े क्योंकि पहले रोस्टर में शामिल पायलट अब बदली हुई लिमिट के तहत उड़ान भरने के लायक नहीं थे.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Indigo Issue

