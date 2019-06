IndiGo की समर स्पेशल सेल, 999 रुपये में करें हवाई सफर

नई दिल्ली: इंडिगो (IndiGo) ने गर्मी के मौसम में घूमने वालों के लिए समर सेल आयोजित की है. सेल की शुरुआत आज से हो रही है जो 14 जून तक चलेगी. सेल के तहत किराया 999 रुपये से शुरू हो रहा है. यह सेल 6E नेटवर्क में आयोजित की गई है. डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया 999 रुपये से और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 3499 से शुरू हो रहा है. स्पेशल सेल के तहत खरीदे टिकट पर 16 जून से 28 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है.

IndiGo के COO विलियम बॉल्टर ने कहा कि, मई महीने में भी एयरलाइन की तरफ से सेल आयोजित की गई थी, जिसका काफी सकारात्मक अनुभव रहा. उसी को ध्यान में रखते हुए एकबार फिर से चार दिनों के लिए सेल आयोजित की गई है. समर की वजह से एयर ट्रैवलर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में पैसेंजर्स को सस्ते सफर की सुविधा देने के लिए सेल आयोजित की गई है.

Come and say hello to our 4-days’ sale for the summer with domestic flights starting at INR999 and international flights starting at INR3499. Beat the heat with our exclusive fares as they won’t last forever.https://t.co/XQjun7uSrI pic.twitter.com/1kSssHqZlt

— IndiGo (@IndiGo6E) June 11, 2019