फ्लाइट टिकट पर बंपर छूट; ₹3,999 से शुरू होगा किराया, इस एयरलाइन ने लॉन्च किया ‘Great Connections फेस्ट’, जानिए पूरी डिटेल

IndiGo Announces 'Great Connections Fest' : अगर आप गर्मियों में फैमिली या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिगो आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. यात्रियों को सस्ता और सुविधाजनक हवाई सफर देने के उद्देश्य से एयरलाइन ने ‘Great Connections Fest’ लॉन्च किया है. इस लिमिटेड पीरियड सेल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है. इससे समर वेकेशन ट्रिप प्लान करना और भी आसान हो गया है.

घरेलू उड़ानें ₹3,999 और इंटरनेशनल टिकट ₹9,999 से शुरू

एयरलाइन के मुताबिक, इस ऑफर में घरेलू यात्रा के लिए शुरुआती किराया ₹3,999 रखा गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट ₹9,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे. सभी किराए टैक्स सहित बताए गए हैं.

ऐड-ऑन सर्विस पर भी मिलेगा फायदा

सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि कई अतिरिक्त सेवाओं पर भी खास छूट दी जा रही है. फास्ट फॉरवर्ड सर्विस की शुरुआती कीमत ₹250 होगी, जबकि इमरजेंसी XL सीट्स ₹500 से शुरू होंगी. ये ऑफर चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर लागू होंगे.

सर्विस शुरुआती कीमत सेक्टर्स

फास्ट फॉरवर्ड ₹250 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स

इमरजेंसी XL सीट ₹500 चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स

इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि यह ऑफर डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा. डिस्काउंट केवल उन यात्रियों को मिलेगा जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स से सफर करेंगे. एयरलाइन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कई उड़ानें इस स्कीम के दायरे में आएंगी.

इस अवधि तक कर सकेंगे बुकिंग

यात्री इस ऑफर के तहत 12 मई 2026 से 15 मई 2026 के बीच टिकट बुक कर सकते हैं. बुक किए गए टिकटों पर 22 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक यात्रा की जा सकेगी.

डीटेल्स जानकारी

बुकिंग अवधि 12 मई 2026 से 15 मई 2026

यात्रा अवधि 22 मई 2026 से 30 सितंबर 2026

घरेलू शुरुआती किराया ₹3,999

अंतरराष्ट्रीय शुरुआती किराया ₹9,999

कहां से कर सकते हैं टिकट बुक?

यात्री इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट , मोबाइल ऐप, AI असिस्टेंट 6Eskai और हेल्पलाइन नंबर 7605145858 के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा चुनिंदा ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर भी यह ऑफर उपलब्ध रहेगा. एयरलाइन की सामान्य शर्तें इस ऑफर पर लागू होंगी.