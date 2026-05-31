इंडिगो की आसमान में 'बादशाहत' कायम; घरेलू एयर ट्रैफिक 4.2% लुढ़का; 1.38 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया ट्रैवल

IndiGo Maintains Dominance : भारत के घरेलू विमानन क्षेत्र में अप्रैल 2026 के दौरान यात्री यातायात में गिरावट दर्ज की गई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू एयरलाइंस ने अप्रैल में 1.38 करोड़ से अधिक यात्रियों को यात्रा कराई है. ये संख्या मार्च 2026 के 1.44 करोड़ यात्रियों की तुलना में 4.2 प्रतिशत कम रही. वहीं, अप्रैल 2025 में उड़ान भरने वाले 1.43 करोड़ यात्रियों के मुकाबले भी इसमें 3.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

DGCA के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच घरेलू एयरलाइंस ने कुल 575.49 लाख यात्रियों को सर्विस दी है. ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में केवल 0.06 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ को दर्शाता है.

इंडिगो की घरेलू बाजार में पकड़ मजबूत

ये सुस्ती ऐसे समय में आई है जब एयरलाइंस को कमजोर यात्रा मांग, बढ़ती ईंधन लागत और परिचालन दबावों को संभालने के लिए नेटवर्क में बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कुल यात्री संख्या में गिरावट के बावजूद, इंडिगो ने घरेलू बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत की है. अप्रैल में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 63.3 प्रतिशत थी.

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अकासा एयर की हिस्सेदारी बढ़कर 5.8 प्रतिशत

दूसरी ओर, एयर इंडिया समूह की बाजार हिस्सेदारी मार्च के 26.2 प्रतिशत से घटकर अप्रैल में 24.7 प्रतिशत रह गई. वहीं, अकासा एयर की हिस्सेदारी बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई, जबकि स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई. समय पर उड़ानों के मामले में इंडिगो सबसे आगे रही. प्रमुख हवाई अड्डों पर कंपनी का OTP 88.5 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद एयर इंडिया समूह और अकासा एयर का स्थान रहा.

DGCA के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में परिचालन संबंधी बाधाओं का असर भी यात्रियों पर पड़ा. 1.35 लाख से अधिक यात्री उड़ानों में देरी से प्रभावित हुए, जबकि 77,000 से ज्यादा यात्रियों को उड़ान रद्द होने की समस्या का सामना करना पड़ा. इन व्यवधानों के कारण एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े.