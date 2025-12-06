Advertisement
सरकार का इंडिगो को अल्‍टीमेटम, कल शाम तक जारी करो सभी का र‍िफंड... वरना कार्रवाई के लि‍ए रहो तैयार

Indigo Flights: स‍िव‍िल एव‍िधन म‍िन‍िस्‍ट्री ने कहा र‍िफंड में एक भी मिनट की देरी हुई तो इंड‍िगो के ख‍िलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंडिगो की फ्लाइट रुकने के बाद बाकी एयरलाइंस ने टिकट के दाम दोगुने से तीनगुने तक कर द‍िये हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:43 PM IST
Indigo Crisis Issue: एक ही द‍िन में हजारों फ्लाइट कैंस‍िल होने के बाद इंड‍िगो की सर्व‍िस का बुरा हाल है. लाखों यात्री परेशान हैं, कोई एयरपोर्ट पर रो रहा है तो कोई चीख रहा है. लोगों की बेबसी साफ देखी जा सकती है. यह सब इसल‍िये हुआ क्‍योंक‍ि इंड‍िगो एयरलाइन ने प‍िछले चार द‍िन में हजारों फ्लाइट को कैंस‍िल कर द‍िया. यह संकट इतना बड़ा है क‍ि लोगों को सपोर्ट देने और उनको गंतव्‍य तक पहुंचाने के ल‍िये रेलवे को आगे आना पड़ा. इंड‍िगो की तरफ से इस पूरे संकट के दौरान कैंस‍िलेशन, ट‍िकट र‍िफंड और री-शेड्यूल‍िंग पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लेने का ऐलान क‍िया गया है.

एक भी मिनट की देरी पर तुरंत कानूनी कार्रवाई

अब स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इंडिगो को द‍िये गए सख्‍त आदेश में कहा गया क‍ि 7 दिसंबर (रविवार) रात 8 बजे तक सभी फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बाकी रिफंड क्लियर कि‍ये जाएं. म‍िन‍िस्‍ट्री ने कहा यद‍ि एक भी मिनट की देरी हुई तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी भी यात्री से री-शेड्यूल या बदलाव के लि‍ये फीस नहीं लेनी है. इंडिगो की फ्लाइट रुकने के बाद बाकी एयरलाइंस ने टिकट के दाम दोगुने से तीन गुने तक कर द‍िये हैं.

सभी एयरलाइंस पर तुरंत फेयर कैप लगाया
अचानक क‍िराया बढ़ाने की श‍िकायतें इतनी आईं क‍ि म‍िन‍िस्‍ट्री ने शनिवार को सभी एयरलाइंस पर तुरंत फेयर कैप लगा दिया. साथ ही यह भी आदेश द‍िया गया 'जब तक सब नॉर्मल नहीं होता, क‍िसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी. नियम तोड़ने पर फौरन सजा दी जाएगी.' आलम यह है क‍ि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे देश के बड़े एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है. लोग घंटों से लाइन में लगकर परेशान हैं, बच्चे-बुजुर्ग रोते रहे. ऐसा इसल‍िए हुआ क्‍योंक‍ि इंडिगो के पास अचानक क्रू की कमी हो गई.

पायलटों के आराम से जुड़े नए न‍ियम लागू होते ही पूरा स‍िस्‍टम ध्‍वस्‍त हो गया. सरकार की तरफ से आनन-फानन में इस न‍ियम को वापस ल‍िया गया है. यह पूरी गड़बड़ी नए FDTL नियमों के कारण हुई. पायलटों को ज्यादा आराम देना था, लेक‍िन क्रू की ही कमी हो गई. सरकार ने तुरंत उन नियमों को वापस ले लिया ताकि फ्लाइट ऑपरेशन जल्दी पटरी पर आ सकें. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

