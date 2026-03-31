IndiGo के नए CEO बने IATA प्रमुख विली वॉल्श, पीटर एल्बर्स की लेंगे जगह

IndiGo New CEO: भारतीय लो-कॉस्ट एयरलाइन IndiGo ने मंगलवार को नए CEO की घोषणा की है. कंपनी ने IATA प्रमुख विली वॉल्श नया CEO बनाया है. विली वॉल्श वर्तमान में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के महानिदेशक हैं. कंपनी ने उनको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.

3 अगस्त से संभालेंगे नयी जिम्मेदारी

एयरलाइन के बयान के मुताबिक, वॉल्श का IATA प्रमुख के रूप में कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होगा और वे अधिकतम 3 अगस्त तक इंडिगो में शामिल हो जाएंगे.

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वॉल्श की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पीटर एल्बर्स ने कुछ हफ्ते पहले अचानक इंडिगो के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था. ये इस्तीफा एयरलाइन की उस विफलता पर सवाल उठने के बाद आया. इसमें पायलटों के आराम और ड्यूटी नियमों की सही योजना नहीं बनाई गई थी. इसके कारण दिसंबर में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं.

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IndiGo का भारत में लगभग 65% मार्केट शेयर

इंडिगो का भारत में लगभग 65% मार्केट शेयर है. ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन बाजार है. दिसंबर में कंपनी को 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं थी. ये इंडिगो के 20 साल के इतिहास का सबसे बड़ा संकट था. इसके बाद में नियामकों (रेगुलेटर्स) ने पीटर एल्बर्स को उड़ानों के संचालन और संकट प्रबंधन में सही निगरानी न रखने के लिए फटकार लगाई. एल्बर्स के जाने के बाद को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने कुछ समय के लिए एयरलाइन की जिम्मेदारी संभाली.

कौन हैं विली वॉल्श?

आईएटीए (IATA) में शामिल होने से पहले वॉल्श ने अपना पूरा करियर एविएशन इंडस्ट्री में बिताया है. उन्होंने 1979 में एर लिंगस में कैडेट पायलट के रूप में शुरुआत की और 2001 में उसके CEO बने. इसके बाद 2005 में उन्हें ब्रिटिश एयरवेज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया था. वॉल्श अप्रैल 2021 से IATA के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं.