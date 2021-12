अब सिर्फ 1700 रुपये में होगी हवाई यात्रा! फटाफट करें टिकट बुक, यहां देखें रूट लिस्ट और किराया

नई दिल्ली: Indigo Offer: अगर आप भी नए साल में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप बेहद सस्ते में देश की खूबसूरत जगहें घूम सकते हैं. इतना ही नहीं, अब एक जगह से दूसरे जगह फ्लाइट से जाना भी आसान हो जाएगा. दरअसल, एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Offer) ने कई नई डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की है. इसके साथ ही इंडिगो ने कहा है कि हमने अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है.

इंडिगो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस ऑफर की विस्तृत जानकारी दी है. इंडिगो ने लिखा है, 'जल्द पैकिंग करें क्योंकि हम आपके यात्रा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.' इस ट्वीट के साथ इंडिगो ने वो लिंक भी शेयर किया है जहां क्लिक कर आप सीधे अपना टिकट बुक करा सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर की रूट लिस्ट और किराया.

Get packing because we're waiting for you to travel. Book now https://t.co/atUHfS3qSo.

