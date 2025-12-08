IndiGo संकट से त्राहिमाम, एयरलाइन ने अब तक लौटाए ₹6100000000; कब रनवे पर लौटेंगे इंडिगो के विमान, कब खत्म होगा संकट ?

Indigo Airlines Crisis: बजट एयरलाइंस का तमगा हासिल करने वाली एयरलाइन कंपनी Indigo ने भारत के पूरे एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया. इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल क्या हुईं देशभर के एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का स्थिति मच गई. एयरपोर्ट की नहीं रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया. बाकी एयरलाइंस कंपनियों लोगों को लूटने पर तुल गईं तो रेलवे की फुल ट्रेनें उसकी बेबसी दिखाने लगी, लेकिन इन सबका असर अगर किसी पर हुआ तो वो है आम आदमी. यात्री परेशान, हैरान और बेबस भटकते रहे. कोई इलाज के लिए तो कोई नई नौकरी तो किसी ने एडमिशन के लिए इंडिगो की फ्लाइट टिकट बुक की थी, लेकिन बीते 6 दिन से इस एयरलाइन ने लोगों को अधर में लटका दिया. सरकार भी जागी और Indigo Airlines को यात्रियों को फौरन रिफंड जारी करने का कहा.

650 करोड़ रुपये का रिफंड

इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ का रिफंड जारी कर दिया है. कंपनी ने यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम को इस बारे में जानकारी दी. सरकार ने साफ कर दिया है कि रिफंड या री-बुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. इंडिगो संकट के बीच स्पेशल सपोर्ट सेल बनाए गए हैं.

एक दिन में 650 फ्लाइटें कैंसिल

6 दिन बाद भी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें रेगुलर नहीं हो पाई है. रविवार को भी इंडिगो को 650 फ्लाइटें कैंसिल रही. दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइटें उड़ान नहीं भर पाईं. बीते 6 दिनों में इंडिगो की 2400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं.

कब खत्म होगा इंडिगो संकट

बीते 6 दिनों से इंडिगो का संकट फिलहाल खत्म नहीं होता दिख रहा है. कंपनी दावा कर रही है कि उनकी 75 फीसदी फ्लाइटें वक्त से उड़ान भर रही है. इंडिगो के CEO ने पीटर एल्बर्स ने बताया कि रविवार को 1650 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं. ऑन टाइम परफॉर्मेंस (OTP) 75% रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर तक इंडिगो की फ्लाइटें सामान्य तौर पर उड़ान भरने लगेगी.

एयरलाइन को नोटिस, कंपनी ने मांगा वक्त

सरकार ने इंडिगो संकट पर कंपनी को नोटिस भेजा है. सरकार ने इंडिगो को 6 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा, जिसपर कंपनी ने 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा है. बता दें कि मौजदा संकट पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से नोटिस मिला था