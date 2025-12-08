Advertisement
trendingNow13033787
Hindi Newsबिजनेस

IndiGo Refund Update: 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो का बड़ा ऐक्शन, यात्रियों को लौटाए 827 करोड़ रुपये

IndiGo Refund : कंपनी ने कहा हैं कि 827 करोड़ रुपये पहले ही रिफंड किए जा चुके हैं और बाकी 15 दिसंबर 2025 तक कैंसलेशन के लिए प्रोसेस में हैं. कल यानी 9 दिसंबर को इंडिगो मामले पर बनी समिति ने CEO को तलब किया है. कल इस मामले में 11 बजे पूछताछ संभव है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo Refund Update: 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो का बड़ा ऐक्शन, यात्रियों को लौटाए 827 करोड़ रुपये

IndiGo Refund Update : 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो ने बड़ा ऐक्शन लिया है. इंडिगो ने यात्रियों को लौटाए 827 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं. कंपनी ने कहा हैं कि 827 करोड़ रुपये पहले ही रिफंड किए जा चुके हैं और बाकी 15 दिसंबर 2025 तक कैंसलेशन के लिए प्रोसेस में हैं. कल यानी 9 दिसंबर को इंडिगो मामले पर बनी समिति ने CEO को तलब किया है. कल इस मामले में 11 बजे पूछताछ संभव है.

1800 से ज्यादा फ्लाइट्स हो रही हैं ऑपरेट 

इंडिगो ने कहा है कि आज यानी सोमवार को 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए तैयार है, जिससे उसका पूरा नेटवर्क फिर से जुड़ जाएगा. कंपनी के मुताबिक, पूरे नेटवर्क में 90% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) है. ये कल के 75% से ज़्यादा है. इंडिगो ने ये भी बताया है कि नेटवर्क कवरेज पूरी तरह से बहाल किया जा रह है. आज के शेड्यूल में सभी कैंसलेशन कल ही कर दिए गए थे, जिससे ग्राहकों को पहले से ही नोटिफिकेशन मिल गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 'एयरलाइन शुरू करने का सबसे अच्छा समय', इंडिगो संकट के बाद एविएशन मंत्री ने दिया बयान 

कंपनी ने कहा है कि फंसे हुए कस्टमर्स की मदद जारी है और 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है.

9,500 से ज्यादा होटल के कमरे, लगभग 10,000 कैब/बस बुक की गईं हैं

4500 से ज्यादा बैग संबंधित कस्टमर्स को डिलीवर कर दिए गए हैं

हम अगले 36 घंटों में बाकी सामान डिलीवर करने की राह पर हैं

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी उठाए हैं कई कदम 

एयरलाइन को सभी रिफंड तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए
यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाने के आदेश दिए गए
फ्लाइट दोबारा बुकिंग में कोई परेशानी न हो, इसकी निगरानी की जा रही है
स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने एयरफेयर पर तत्काल कैप लगाई, ताकि टिकटों की कीमतें अचानक न बढ़ें

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indigo Refund Update

Trending news

बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह