IndiGo Refund Update: 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो का बड़ा ऐक्शन, यात्रियों को लौटाए 827 करोड़ रुपये

IndiGo Refund Update : 6 दिन की अफरा-तफरी के बाद इंडिगो ने बड़ा ऐक्शन लिया है. इंडिगो ने यात्रियों को लौटाए 827 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं. कंपनी ने कहा हैं कि 827 करोड़ रुपये पहले ही रिफंड किए जा चुके हैं और बाकी 15 दिसंबर 2025 तक कैंसलेशन के लिए प्रोसेस में हैं. कल यानी 9 दिसंबर को इंडिगो मामले पर बनी समिति ने CEO को तलब किया है. कल इस मामले में 11 बजे पूछताछ संभव है.

1800 से ज्यादा फ्लाइट्स हो रही हैं ऑपरेट

इंडिगो ने कहा है कि आज यानी सोमवार को 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए तैयार है, जिससे उसका पूरा नेटवर्क फिर से जुड़ जाएगा. कंपनी के मुताबिक, पूरे नेटवर्क में 90% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) है. ये कल के 75% से ज़्यादा है. इंडिगो ने ये भी बताया है कि नेटवर्क कवरेज पूरी तरह से बहाल किया जा रह है. आज के शेड्यूल में सभी कैंसलेशन कल ही कर दिए गए थे, जिससे ग्राहकों को पहले से ही नोटिफिकेशन मिल गए.

कंपनी ने कहा है कि फंसे हुए कस्टमर्स की मदद जारी है और 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है.

9,500 से ज्यादा होटल के कमरे, लगभग 10,000 कैब/बस बुक की गईं हैं

4500 से ज्यादा बैग संबंधित कस्टमर्स को डिलीवर कर दिए गए हैं

हम अगले 36 घंटों में बाकी सामान डिलीवर करने की राह पर हैं

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी उठाए हैं कई कदम

एयरलाइन को सभी रिफंड तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए

यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल बनाने के आदेश दिए गए

फ्लाइट दोबारा बुकिंग में कोई परेशानी न हो, इसकी निगरानी की जा रही है

स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने एयरफेयर पर तत्काल कैप लगाई, ताकि टिकटों की कीमतें अचानक न बढ़ें