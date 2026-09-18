Indigo यात्रियों को झटका! बच्चों के सफर से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक सब कुछ महंगा

IndiGo Latest News: अगर आप भी अक्सर इंडिगो (Indigo) की फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने घरेलू उड़ानों में मिलने वाली कई ऑप्शनल और एक्सट्रा सर्विस के चार्ज बढ़ा दिए हैं. हालांकि, एयरलाइन के बेस फेयर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन शिशु यात्रा, एक्स्ट्रा बैगेज, प्रायोरिटी बोर्डिंग और अनअकंपनिड माइनर सर्विस के लिए अब यात्रियों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. अनअकंपनिड माइनर सर्विस एयरलाइन की तरफ से दी जाने वाली ऐसी सुविधा है नाबालिग बच्चों को अकेले हवाई यात्रा करने की सुविधा देती है. ऐसे बच्चों के साथ कोई माता-पिता या अभिभावक सफर नहीं कर रहा होता. आइए जानते हैं इंडिगो ने किन-किन सर्विस के दाम में इजाफा किया है और इसका आपके सफर पर क्या असर पड़ेगा?