Indigo यात्रियों को झटका! बच्चों के सफर से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक सब कुछ महंगा

IndiGo Latest News: अगर आप भी अक्सर इंडिगो (Indigo) की फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने घरेलू उड़ानों में मिलने वाली कई ऑप्शनल और एक्सट्रा सर्विस के चार्ज बढ़ा दिए हैं. हालांकि, एयरलाइन के बेस फेयर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन शिशु यात्रा, एक्स्ट्रा बैगेज, प्रायोरिटी बोर्डिंग और अनअकंपनिड माइनर सर्विस के लिए अब यात्रियों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. अनअकंपनिड माइनर सर्विस एयरलाइन की तरफ से दी जाने वाली ऐसी सुविधा है नाबालिग बच्चों को अकेले हवाई यात्रा करने की सुविधा देती है. ऐसे बच्चों के साथ कोई माता-पिता या अभिभावक सफर नहीं कर रहा होता. आइए जानते हैं इंडिगो ने किन-किन सर्विस के दाम में इजाफा किया है और इसका आपके सफर पर क्या असर पड़ेगा?
इंडिगो ने अपनी घरेलू फ्लाइट सर्विस के चार्ज में बदलाव किया है. संशोधित चार्ज के तहत अब यात्रियों को शिशु यात्रा, एक्स्ट्रा लगेज, बिना अभिभावक सफर करने वाले बच्चों, प्रायोरिटी सर्विस और ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा देना होगा. नए फी स्ट्रक्चर के अनुसार किसी वयस्क यात्री के साथ यात्रा करने वाले बच्चे के लिए चार्ज 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है. यह चार्ज तीन दिन से ज्यादा और दो साल की उम्र तक के बच्चों पर लागू होगा. इंडिगो के नियम के अनुसार बच्चों के लिए अलग सीट नहीं मिलेगी और उसे साथ यात्रा कर रहे बड़े शख्स की गोद में बैठकर सफर करना होगा.
हर वयस्क यात्री के साथ केवल एक शिशु को यात्रा की अनुमति है. शिशु के लिए लागू चार्ज बुकिंग के समय ही जमा करना होगा और सफर के दौरान बच्चे की उम्र का वैध प्रमाण भी मांगा जा सकता है. एयरलाइन ने डोमेस्टिक फ्लाइट पर एक्सेस बैगेज चार्ज भी बढ़ा दिया है. तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों को 700 रुपये प्रति किलो के बजाय 800 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पेमेंट करना होगा. इस बदलाव के बाद यात्रियों को तय बैगेज लिमिट से ज्यादा हर किलो सामान पर 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.
इंडिगो ने बिना अभिभावक यात्रा करने वाले बच्चों (अनअकंपनिड माइनर) के लिए दी जाने वाली स्पेशल सर्विस का चार्ज भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,999 रुपये कर दिया है. यह सर्विस उन बच्चों के लिए लागू होती है, जो किसी वयस्क के साथ यात्रा नहीं कर रहे होते और यह एयरलाइन की पात्रता एवं यात्रा नियमों के अधीन रहती है. प्रायोरिटी चेक-इन और प्रायोरिटी बोर्डिंग सर्विस के चार्ज में भी संशोधन किया गया है. इन दोनों सर्विस के ज्वाइंट चार्ज को 450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया गया है. यानी इस सुविधा का लाभ लेने वाले यात्रियों को अब 200 रुपये ज्यादा देने होंगे.
इसके अलावा, इंडिगो ने ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने का चार्ज भी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है. इन बदलाव के बाद इंडिगो की घरेलू उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई ऑप्शनल और यात्रा से जुड़ी सर्विस की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. हालांकि, एयरलाइन के मूल किराए (बेस फेयर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.