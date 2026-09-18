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Indigo यात्रियों को झटका! बच्चों के सफर से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक सब कुछ महंगा

IndiGo Domestic Services Charge: इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी घरेलू उड़ानों में शिशु यात्रा, अतिरिक्त सामान, प्रायोरिटी सर्विस और अनअकंपनिड माइनर के शुल्क बढ़ा दिए हैं. इससे यात्रियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 18, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:42 PM IST
Indigo यात्रियों को झटका! बच्चों के सफर से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक सब कुछ महंगा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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