Indigo Fare Hike: म‍िड‍िल ईस्‍ट की जंग के बीच एटीएफ (ATF) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच आप भी यद‍ि फ्लाइट से सफर करने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपको झटका लगना तय है. एविएशन सेक्टर की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो ने साफ क‍िया है क‍ि जेट फ्यूल के दाम बढ़ने का बोझ घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के यात्रियों पर डाला जाए. एयरलाइन के इस कदम से हवाई टिकट महंगे हो जाएंगे. एयरलाइन का यह फैसला फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में भारी घाटा दर्ज करने के बाद आया है. मार्च त‍िमाही में इंडिगो को 2,537 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है. पिछले साल समान त‍िमाही में कंपनी ने 3,067 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट कमाया था.

इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जेट फ्यूल की कीमत जंग से पहले के द‍िनों के मुकाबले दोगुनी से भी ज्‍यादा हो गई है. हालांकि, डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट के लिए सरकार ने इस बढ़ोतरी पर कैप‍िंग लगा रखी थी. लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है क‍ि अगले हफ्ते इस ल‍िमि‍ट में कुछ ढील दी जा सकती है. यद‍ि ऐसा होता है तो घरेलू हवाई सफर काफी महंगा हो जाएगा. लगातार दो साल प्रॉफ‍िट में रहने के बाद इंड‍िगो एयरलइान को FY 2026 में 2,394 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा है. इससे पहले फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 में कंपनी को 7,258 करोड़ रुपये का बंपर प्रॉफ‍िट हुआ था.

एयरस्पेस बंद और जेट फ्यूल महंगा होने का असर

एयरलाइन को हुए भारी नुकसान के पीछे कई कारण रहे हैं. इंडिगो के अनुसार रुपये में आई रिकॉर्ड ग‍िरावट, लेबर कानूनों में बदलाव और चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल ने प्रॉफ‍िट पर व‍िपरीत असर पड़ा है. इसके अलावा एयरस्पेस का बंद होना और जेट फ्यूल की कीमत में जबरदस्‍त इजाफे के कारण भी लॉस हुआ है. खराब वित्तीय नतीजों का इंड‍िगो के शेयर पर भी देखा जा रहा है. शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में इंडिगो का शेयर 3.5% गिरकर 4,405.95 रुपये पर बंद हुआ.

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'फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा'

इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया ने कहा कि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. इसके बावजूद एयरलाइन की परफारमेंस मजबूत बनी रही. इस दौरान एयरलाइन की कैप‍िस‍िटी में 9.5% और आमदनी में 6% से ज्‍यादा का इजाफा हुआ. यद‍ि हम फॉरेक्स के नुकसान और कुछ गैर जरूरी खर्चों को अलग कर दें तो इंडिगो ने 7,500 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल प्रॉफ‍िट दर्ज क‍िया है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में रुपये की गिरावट के कारण कंपनी को 8,100 करोड़ रुपये का झटका लगा. इसमें से 4,200 करोड़ का नुकसान अकेले चौथी तिमाही में हुआ.

चुनिंदा रूट पर कम की जाएंगी फ्लाइट

आने वाले दिनों में यात्रियों को कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है. राहुल भाटिया ने बताया कि जून के म‍िड से फ्लाइट की ड‍िमांड में सीजनल कमी आती है. ऐसे में एटीएफ के ऊंचे दाम को देखते हुए कंपनी सोच-समझकर कदम रख रही है. अपने प्रॉफ‍िट को बचाने के लिए चुनिंदा रूट पर फ्लाइट की संख्‍या को कम क‍िया जाएगा. पिछले साल दिसंबर में फ्लाइट के बड़े पैमाने पर बाध‍ित होने से लाखों यात्रियों को परेशानी हुई थी.