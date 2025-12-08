IndiGo Share: रनवे से गायब इंडिगो के विमानों ने घंटे भर में डूबा दिए ₹150000000000, आज भी शेयर क्रैश, बाजार लाल

IndiGo Share Crash: एक तरफ इंडिगो के विमान कैंसिल हो रहे है, सरकारी की सख्ती बढ़ रही है तो दूसरी ओर उसके शेयर क्रैश होते जा रहे हैं. इंडिगो के शेयर आज फिर बुरी तरह से क्रैश हो गए. इंडिगा के शेयरों में आज 7 फीसदी से अधिक की गिरावट दिखी. इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के स्टॉक 7 फीसदी से ज्यादा गिरकर 4971.75 रुपये पर पहुंच गए. इंडिगो संकट की वजह से उसके निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप 15 हजार करोड़ रुपये गिर चुका है. 1 दिसंबर से अब तक इसके मार्केट कैप में 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है.

आज शेयर बाजार भी लाल

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को लाल निशान में खुले. शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी और रियल्टी सभी में बिकवाली देखी जा रही थी. सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर सेंसेक्स 131.80 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85,580.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 44.55 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के बाद 26,141.90 स्तर पर बना हुआ था. निफ्टी बैंक 211.15 अंक या 0.35 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 59,566.05 स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5.35 अंक या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,589.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 42.60 अंक या 0.24 प्रतिशत के नुकसान के साथ 17,465.15 स्तर पर था. न फ्लाइट कम, न पायलट, फिर क्यों कैंसिल हो रहे इंडिगो के विमान, क्या एयरलाइन ने खुद किया है खेला ? पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और निकली

इस बीच सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, बीईएल, सनफार्मा, ट्रेंट, एनटीपीसी, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे. वहीं, इटरनल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीएमपीवी, टीसीएस, टाटा स्टील और एचसीएल टेक टॉप गेनर्स थे. एशियाई बाजारों में जकार्ता, बैंकॉक, चीन और सोल हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि केवल जापान और हांग कांग लाल निशान पर बने हुए थे.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 5 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 438.90 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,189.17 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.