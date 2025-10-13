Indigo Sale: ₹8,990 में विदेश यात्रा! त्योहारों के सीजन में सस्ता सफर, इंडिगो की 'फ्लाइंग कनेक्शंस सेल' शुरू

Indigo Flying Connections Sale: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने सोमवार को अपने यात्रियों के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है. कंपनी ने 'फ्लाइंग कनेक्शंस सेल' की शुरुआत की है. ये सेल 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस अवधि में यात्री 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की यात्रा के लिए रियायती दरों पर टिकट बुक कर सकेंगे.

घरेलू किराया ₹2,390 से शुरू

इस ऑफर के तहत घरेलू एकतरफा किराया मात्र ₹2,390 से शुरू हो रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का किराया ₹8,990 से शुरू होगा. ये सेल इंडिगो के बड़े नेटवर्क पर लागू होगी, जिसमें 90 से अधिक घरेलू और 40 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन शामिल हैं. कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर के माध्यम से यात्रियों को 8,000 से अधिक सिटी पेयर्स यानी शहरों के बीच कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलेंगे.

किस रूट पर कितना है किराया?

घरेलू मार्गों में सबसे कम किराया कोच्चि-शिवमोग्गा रूट पर सिर्फ ₹2,390 तय किया गया है. इसके अलावा, लखनऊ-रांची और पटना-रायपुर रूट पर टिकट ₹3,590 से शुरू हो रहे हैं. वहीं, कोच्चि-विशाखापत्तनम का किराया ₹4,090, जयपुर-रायपुर ₹4,190 और अहमदाबाद-प्रयागराज ₹4,490 रखा गया है. यात्रियों को पटना-इंदौर के लिए ₹4,590, कोच्चि-भुवनेश्वर और जयपुर-भुवनेश्वर के लिए ₹4,690, जबकि लखनऊ-भुवनेश्वर के लिए ₹4,790 में टिकट मिल जायेगा. कोच्चि से सिंगापुर का किराया ₹8,990, अहमदाबाद से सिंगापुर ₹9,990 और जयपुर से सिंगापुर ₹10,190 तय किया गया है. लखनऊ से हनोई ₹10,990, जयपुर से हनोई ₹11,390 और अहमदाबाद से हनोई ₹11,790 में यात्रा की जा सकेगी.

पटना से सिंगापुर के टिकट ₹11,790, लखनऊ से सिंगापुर ₹11,890और जयपुर से एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) का किराया ₹15,590 तय किया गया है.

‘फ्लाइंग कनेक्शंस सेल’ ऑफर की शर्तें

ये ऑफर केवल इंडिगो द्वारा संचालित कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर ही मान्य है और डायरेक्ट या कोडशेयर फ्लाइट्स पर लागू नहीं होता.

ये ऑफर केवल इंडिगो की वन-वे और राउंड-ट्रिप बुकिंग्स पर ही लागू है.

ऑफर सीमित सीटों पर उपलब्ध है.

ये ऑफर किसी अन्य योजना, प्रमोशन या ऑफर के साथ क्लब नहीं किया जा सकता है.

ये ऑफर इंडिगो की ग्रुप बुकिंग्स पर लागू नहीं है.

इस ऑफर के तहत की गई सभी बुकिंग्स इंडिगो की कैरिज की शर्तों (www.goindigo.in पर उपलब्ध) और सरकारी नियमों और रेगुलेशन के अधीन होंगी. इन नियमों का पालन करना ग्राहक की जिम्मेदारी है. किसी भी नियम या शर्त के पालन न करने की स्थिति में बोर्डिंग से इंकार होने की जिम्मेदारी इंडिगो की नहीं होगी.