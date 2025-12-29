IndiGo को लगा झटका, मार्केट शेयर में Air India और स्पाइसजेट ने भरी ऊंची उड़ान; DGCA के आंकड़ों का बड़ा खुलासा

Advertisement
DGCA Data: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को झटका लगा है. यह झटका उसकी मार्केट हिस्सेदारी में कमी को लेकर है. जी हां, डीजीसीए के आंकड़ों ने बताया है कि नवंबर में इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी में गिरावट आई है. हालांकि, इस गिरावट के बावजूद भी वह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनी हुई है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:17 PM IST
IndiGo Market Share, DGCA Data: इस महीने यानी दिसंबर की शुरुआत में फ्लाइट कैंसिलेशन का सामना कर चुकी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को लेकर एक और झटका देने वाली खबर सामने आई है. जी हां, IndiGo के घरेलू मार्केट शेयर यानी कि बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है. यह गिरावट नवंबर महीने की है. यह खुलासा DGCA (Directorate General of Civil Aviation) के आंकड़ों ने किया है. वहीं, एअर इंडिया (Air India) और स्पाइसजेट (SpiceJet) की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है. DGCA के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में इंडिगो का मार्केट शेयर 65.6 फीसदी था, जो नवंबर में घटकर 63.6 फीसदी रह गया. इसके पीछे की एक वजह फ्लाइट कैंसिलेशन भी बताई जा रही है.

एअर इंडिया और स्पाइसजेट के मार्केट शेयर में उछाल

इंडिगो को नवंबर में जहां झटका लगा है, वहीं देश की दूसरी एयरलाइन जैसे एअर इंडिया और स्पाइसजेट के मार्केट शेयर में उछाल दिखी है. आंकड़ों के अनुसार, एअर इंडिया ग्रुप (Air India Group) की बाजार हिस्सेदारी में बढ़त दिखी है, जिसमें एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं. नवंबर में इनकी मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 26.7 प्रतिशत हो गई है. वहीं, स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई है. यहां बता दें कि इस बढ़त से पहले Air India Group की मार्केट हिस्सेदारी 25.7 फीसदी तो स्पाइसजेट की 2.6 फीसदी थी.  

इस साल इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी

जनवरी: 65.2 फीसदी 
फरवरी: 63.7 फीसदी
मार्च: 64.0 फीसदी
अप्रैल: 64.1 फीसदी
मई: 64.6 फीसदी
जून: 64.5 फीसदी
जुलाई: 65.2 फीसदी
अगस्त: 64.2 फीसदी
सितंबर: 64.3 फीसदी
अक्टूबर: 65.6 फीसदी
नवंबर: 63.6 फीसदी

DGCA का इंडिगो के लिए निर्देश

मालूम हो कि दिसंबर की शुरुआती दिनों में इंडिगो की चार हजार से अधिक फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा था. एयरलाइन को इन दिक्कतों का सामना खासकर के पायलटों की संख्या कम होने की वजह से करना पड़ा था क्योंकि जिस नियम को सरकार के द्वारा लागू किया गया था, वह सभी एयरलाइनों के लिए था, लेकिन इंडिगो को इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि इनके यहां एक वजह पायलटों की कमी भी थी. खैर, उस नियम को बाद में वापस ले लिया गया और इंडिगो ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हुए उनके टिकट के पैसों को रिफंड भी किया. इस दौरान डीजीसीए ने इंडिगो को फ्लाइट ऑपरेशन में हुई दिक्कतों के बीच एयरलाइन को अपने विंटर शेड्यूल में 10 फीसदी की कटौती करने का निर्देश दिया था. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

