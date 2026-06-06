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अगले महीने से हांगकांग, शंघाई समेत 6 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानें रोकेगी IndiGo

IndiGo ने बताया कि कमजोर डिमांड, बढ़ती ऑपरेशनल लागत और अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर जारी प्रतिबंधों के कारण ये कदम उठाया गया है.

Published: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST
अगले महीने से हांगकांग, शंघाई समेत 6 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानें रोकेगी IndiGo
Image Credit: Source : X/social media

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