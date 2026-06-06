/अगले महीने से हांगकांग, शंघाई समेत 6 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानें रोकेगी IndiGo

कंपनी के मुताबिक, 1 जुलाई से Langkawi, Krabi, Ho Chi Minh City, हांगकांग और शंघाई के लिए उड़ानें बंद कर दी जाएंगी. वहीं Siem Reap के लिए सर्विस 3 जुलाई से निलंबित होंगी. ये व्यवस्था फिलहाल 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी. ये सभी रूट भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा चीन के प्रमुख पर्यटन और कारोबारी केंद्रों को सीधी कनेक्टिविटी देते हैं. एयरलाइन ने कहा कि इन मार्गों पर बुकिंग 1 अक्टूबर से दोबारा खोली जाएगी. अगर डिमांड में सुधार होता है तो सेवाएं निर्धारित समय से पहले भी बहाल की जा सकती हैं.