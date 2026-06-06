/अगले महीने से हांगकांग, शंघाई समेत 6 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानें रोकेगी IndiGo

IndiGo : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने जुलाई से छह अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी फ्लाइट सर्विस अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है. एयरलाइन ने बताया कि कमजोर डिमांड, बढ़ती ऑपरेशनल लागत और अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर जारी प्रतिबंधों के कारण ये कदम उठाया गया है
कंपनी के मुताबिक, 1 जुलाई से Langkawi, Krabi, Ho Chi Minh City, हांगकांग और शंघाई के लिए उड़ानें बंद कर दी जाएंगी. वहीं Siem Reap के लिए सर्विस 3 जुलाई से निलंबित होंगी. ये व्यवस्था फिलहाल 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी. ये सभी रूट भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा चीन के प्रमुख पर्यटन और कारोबारी केंद्रों को सीधी कनेक्टिविटी देते हैं. एयरलाइन ने कहा कि इन मार्गों पर बुकिंग 1 अक्टूबर से दोबारा खोली जाएगी. अगर डिमांड में सुधार होता है तो सेवाएं निर्धारित समय से पहले भी बहाल की जा सकती हैं.
IndiGo ने स्पष्ट किया कि ये उसकी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नेटवर्क में सीमित और अस्थायी कटौती है. इसके बावजूद कंपनी हर सप्ताह 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन जारी रखेगी और उसके अधिकांश विदेशी रूट सामान्य रूप से चलते रहेंगे.
दो दिन पहले ही एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए इंडिगो ने उड़ान सेवाएं 31 अगस्त से बंद करने की घोषणा की थी. कंपनी के मुताबिक ईरान-इजरायल संघर्ष के चलते कई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग प्रभावित हुए हैं. इससे उड़ानों का समय और परिचालन खर्च दोनों बढ़ गए हैं. इसी वजह से कुछ लंबी दूरी के रूट व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. इंडिगो फिलहाल दिल्ली और मुंबई से मैनचेस्टर के लिए उड़ानें संचालित करती है। ये सर्विस पिछले वर्ष जुलाई में एयरलाइन की लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजना के तहत शुरू की गई थी.