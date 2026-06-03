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Hindi NewsबिजनेसIndiGo ने मैनचेस्टर रूट पर लगाया ब्रेक, उड़ानों पर लिया बड़ा फैसला, जानिए किन वजहों से बिगाड़ा गणित?

IndiGo ने मैनचेस्टर रूट पर लगाया ब्रेक, उड़ानों पर लिया बड़ा फैसला, जानिए किन वजहों से बिगाड़ा गणित?

एयरलाइन को अब कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें पश्चिम एशिया में बढ़ता जियो-पॉलिटिकल टेंशन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतें, एयरस्पेस पर कड़े प्रतिबंध और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:30 PM IST
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Source : X/social media
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Indigo : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो 31 अगस्त 2026 से यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ान सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर रही है. एयरलाइन ने इस फैसले के पीछे बढ़ती परिचालन लागत और प्रतिकूल ऑपरेशनल माहौल को जिम्मेदार बताया है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि मैनचेस्टर रूट पर उड़ानें बंद किए जाने के बावजूद उसकी अन्य सभी लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय सेवाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी.

ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी इजाफा

इस फैसले के तहत IndiGo नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से डैम्प/वेट लीज पर लिए गए छह बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों में से एक विमान भी वापस करेगी. एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि लगातार अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण उड़ानों की अवधि काफी बढ़ गई है. इससे ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी इजाफा हुआ है. इसी वजह से 31 अगस्त 2026 से भारत और मैनचेस्टर के बीच उड़ान सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है.

क्यों बंद हो रही हैं मैनचेस्टर उड़ानें?

इंडिगो ने बताया कि उसने 2025 की शुरुआत में यूरोपीय बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने और अपने एयरबस A350 विमानों के आने से पहले लंबी दूरी की उड़ानों का नेटवर्क तैयार करने के उद्देश्य से नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से छह बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान लीज पर लिए थे.

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हालांकि, एयरलाइन को अब कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें पश्चिम एशिया में बढ़ता जियो-पॉलिटिकल टेंशन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतें, एयरस्पेस पर कड़े प्रतिबंध और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं. इन कारणों से परिचालन लागत कंपनी के शुरुआती अनुमान से काफी अधिक बढ़ गई है.

इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (नेटवर्क प्लानिंग एवं रेवेन्यू मैनेजमेंट) अभिजीत दासगुप्ता ने कहा कि एयरलाइन ने शार्ट टर्म बेसिस पर वाइड-बॉडी विमानों को शामिल कर मैनचेस्टर जैसे उच्च संभावनाओं वाले लंबी दूरी के गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई थी और यात्रियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया भी मिली थी. उन्होंने कहा कि एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण उड़ानों का समय बढ़ने और लागत में तेज ग्रोथ के चलते भारत-मैनचेस्टर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का कठिन फैसला लेना पड़ा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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