IndiGo ने 6 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से की बंद, 1 जुलाई से लागू होगा फैसला

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देश की प्रमुख एयरलाइन IndiGo ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में अस्थायी बदलाव करने का फैसला किया है. कंपनी ने आगामी तिमाही में अपेक्षाकृत कमजोर डिमांड और बढ़ती परिचालन लागतों को देखते हुए छह अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है. एयरलाइन के अनुसार, लंगकावी, क्राबी, हो ची मिन्ह सिटी, हांगकांग और शंघाई के लिए उड़ानें 1 जुलाई 2026 से तथा सिएम रीप के लिए सेवाएं 3 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. कंपनी ने कहा है कि इन सभी मार्गों पर 1 अक्टूबर 2026 से बुकिंग फिर से शुरू कर दी जाएगी. हालांकि, अगर बाजार की परिस्थितियां और मांग में सुधार पहले होता है, तो एयरलाइन तय समय से पहले भी सेवाएं बहाल कर सकती है.
इंडिगो ने स्पष्ट किया कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय सेवाएं जारी रहेंगी. एयरलाइन हर सप्ताह 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती रहेगी. कंपनी के मुताबिक, ये कदम मौजूदा बाजार परिस्थितियों और मांग के अनुरूप क्षमता का बेहतर प्रबंधन करने के लिए उठाया गया है, ताकि नेटवर्क की विश्वसनीयता और परिचालन दक्षता बनी रहे.
एयरलाइन ने कहा कि बढ़ती परिचालन लागत और कुछ क्षेत्रों में जारी एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण यह फैसला लिया गया है. कंपनी लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अपने नेटवर्क में आवश्यक बदलाव करती रहेगी.
इंडिगो ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को सक्रिय रूप से सूचित किया जाएगा. साथ ही यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी उड़ानों की नवीनतम जानकारी जांचने की सलाह दी गई है. इंडिगो भारत की सबसे पसंदीदा एयरलाइनों में से एक है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइनों में भी शामिल है. 400 से अधिक विमानों के बेड़े के साथ कंपनी 95 से अधिक घरेलू और 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है. वित्त वर्ष 2025-26 में एयरलाइन ने 12.3 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं.
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