इंडिगो की फ्लाइट पसंद करने वालों के लिए काम की खबर, आपकी सेवा के लिए दिया ये खास ऑर्डर

IndiGo: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने अपने बेड़े में विस्तार का एलान किया है. कंपनी ने एयरबस A350-900 विमानों के लिए 30 और ऑर्डर को पक्के करने का एलान किया है. कंपनी ने वाइड-बॉडी विमानों का ऑर्डर करने का फैसला लिया है. अब कंपनी के वाइड-बॉडी (लंबी दूरी की उड़ान भरने वाले) विमानों का कुल ऑर्डर 30 से बढ़कर 60 हो गया है. वर्तमान में, इंडिगो के पास 400 से अधिक विमानों का बेड़ा है.

CEO ने इस डील पर जताई खुशी

इंडिगो के पास अभी भी A350 फैमिली के 70 में से 40 खरीद अधिकार यानी परचेज राइट बाकी है. इंडिगो के CEO पीटर एल्‍बर्स ने इस डील पर खुशी जताई. उन्‍होंने कहा कि हम अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेजोड़ कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहे हैं. इस MoU को 30 एडिशनल A350-900 विमानों के पक्के ऑर्डर में बदलना भारतीय विमानन के भविष्य में हमारे विश्वास और एयरबस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है, जो हमारे लंबी दूरी के ऑपरेशन की मजबूत शुरुआत से और भी मजबूत हुई है.

एलबर्स ने ये भी कहा कि ये विस्तार भारत के ग्‍लोबल एविएशन हब बनने के लक्ष्य और इंडिगो की 2030 तक एक प्रमुख वैश्विक विमानन प्लेयर बनने की महत्वाकांक्षा के मुताबिक है.

एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन को बढ़ा रही है. कंपनी के बेड़े में वर्तमान में 400 से अधिक विमान हैं तथा 900 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया गया है.

कैसे होंगे इंजन?

एयरलाइन ने अपने एयरबस ए350 विमानों के बेड़े को ट्रेंट XWB-84 इंजन से सुसज्जित करने के लिए रोल्स रॉयस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. जून में दोनों पक्षों ने इन अतिरिक्त 30 विमानों के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे.