Sensex में 22 दिसंबर से Indigo की होगी धमाकेदार एंट्री, टाटा ग्रुप की ये कंपनी होगी बाहर

Sensex Rejig : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo) को मार्केट का बड़ा फायदा मिलने जा रहा है. BSE की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, 22 दिसंबर 2025 से इंडिगो के शेयर बीएसई सेंसेक्स का हिस्सा बन जाएंगे. BSE इंडेक्स सर्विसेज (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है) ने 21 नवंबर 2025 को बताया कि इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo: 539448) को 22 दिसंबर से सेंसेक्स में शामिल किया जाएगा.

कौन होगा बाहर?

इंडिगो की एंट्री के साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) को सेंसेक्स से बाहर किया जाएगा. ये बदलाव बीएसई सेंसेक्स के पुनर्गठन (reconstitution) के तहत लागू होगा. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने खुद को दो यूनिट्स- TMPV (Passenger Vehicles) और TMCV (Commercial Vehicles)- में डिमर्ज किया था. इस कदम से निफ्टी 50 के स्टॉक्स की संख्या पर प्रभाव पड़ा, लेकिन बीएसई सेंसेक्स की लिस्ट में इसका कोई असर नहीं हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर प्राइस अपडेट

इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन )

शुक्रवार के सेशन में शेयर 0.92% बढ़कर ₹5,840.25 पर बंद हुआ

पिछले बंद भाव ₹5,786.85 की तुलना में बढ़त

5 साल में 247% रिटर्न

1 साल में 40%+ रिटर्न

YTD आधार पर 26.97% बढ़त

एक महीने में ०.79% की बढ़त

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV)

शुक्रवार को शेयर 0.69% बढ़कर ₹362.25 पर बंद

पिछले बंद भाव ₹359.75 से ऊपर

5 साल में 254% रिटर्न

लेकिन पिछले 1 साल में 24% गिरावट

YTD 2025 में 20.08% की कमी

शेयर एक महीने में 10.68% नीचे आया

IDFC फर्स्ट बैंक की एंट्री

इसके अलावा, BSE सेंसेक्स 50 में, इंडसइंड बैंक की जगह मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ले रहा है. जबकि BSE 100 में, IDFC फर्स्ट बैंक एंट्री कर रहा है. इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक भी BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में शामिल होंगे.