इस बीच, सोमवार दोपहर दिल्ली के मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के बाद मौसम विभाग ने राजधानी के लिए गरज-चमक और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घरों के अंदर रहें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और बिजली के खंभों तथा जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.