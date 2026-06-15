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दिल्ली में रेड अलर्ट के बीच इंडिगो की एडवाइजरी, एयरपोर्ट जाने से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ान संचालन प्रभावित है.' एयरलाइन ने यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांचने की सलाह दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:24 PM IST
दिल्ली में रेड अलर्ट के बीच इंडिगो की एडवाइजरी, एयरपोर्ट जाने से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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