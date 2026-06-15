IndiGo Travel Advisory : दिल्ली में खराब मौसम के बीच सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने बताया कि दिल्ली में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.
इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दिल्ली में खराब मौसम की वजह से उड़ान संचालन प्रभावित है.' एयरलाइन ने यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांचने की सलाह दी है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को असुविधा हो सकती है, जिसके लिए वो खेद व्यक्त करती है. इंडिगो ने बताया कि यात्रियों की सहायता के लिए उसकी क्रू और ग्राउंड टीम पूरी तरह से उपलब्ध है और यात्रा को यथासंभव आरामदायक बनाने का प्रयास कर रही है.
Travel Advisory
Due to adverse weather conditions in #Delhi flight operations are impacted.
We understand that extended wait times, both on the ground and onboard, may cause inconvenience, and we sincerely appreciate your patience. For the most up-to-date flight…
— IndiGo (@IndiGo6E) June 15, 2026
इस बीच, सोमवार दोपहर दिल्ली के मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के बाद मौसम विभाग ने राजधानी के लिए गरज-चमक और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घरों के अंदर रहें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और बिजली के खंभों तथा जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह अचानक बदलाव आया है. विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार से इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है, जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है.