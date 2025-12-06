Advertisement
महंगे फ्लाइट टिकट क्यों? Indigo संकट के बीच एयर इंडिया ने दी सफाई

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई सौ उड़ानें रद्द किए जाने के बाद देशभर के हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे गए हैं. इंडिगो संकट के बीच मौके का फायदा उठाये हुए देश की कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये में तेजी से बढ़ोतरी की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 04:11 PM IST
महंगे फ्लाइट टिकट क्यों? Indigo संकट के बीच एयर इंडिया ने दी सफाई

Indigo Crisis: इंडिगो के संकट ने पूरे देश को हिला दिया है. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई सौ उड़ानें रद्द किए जाने के बाद देशभर के हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे गए हैं. इंडिगो संकट के बीच मौके का फायदा उठाये हुए देश की कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये में तेजी से बढ़ोतरी की है. यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस के आसमान छूते हवाई किराए से भी निपटना पड़ रहा है. दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है. जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 1 लाख रुपये के करीब दिखा रहा है.

इस मुद्दे पर एयर इंडिया ने सफाई दी है. एयर इंडिया के स्पोकपर्सन ने कहा कि हमें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से ली गई लास्ट-मिनट की यात्राओं के स्क्रीनशॉट के बारे में पता है, जिनमें वन-स्टॉप या टू-स्टॉप फ्लाइट्स या इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस केबिन का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है. टेक्निकली ऐसे सभी कॉम्बिनेशन को कैप करना संभव नहीं है.

एयरलाइंस ने कहा कि इस कदम का मकसद ये पक्का करना है कि ऑटोमेटेड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिमांड-और-सप्लाई-बेस्ड प्राइसिंग, घरेलू यात्रा में मौजूदा बढ़ोतरी के दौरान यात्रियों पर बोझ न पड़े. ये सफाई तब आई जब सोशल मीडिया पर एक या दो स्टॉप वाले रूट के लिए बहुत अधिक किराए के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुए. 

उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं ताकि उन पर नजर रखी जा सके. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों और उनके सामान को जल्द से जल्द उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

15 दिसंबर तक मिलेगी राहत  

इस पूरे संकट पर सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ल‍िया गया और पायलटों के नए आराम के नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम ल‍िम‍िटेशन (FDTL) को तत्‍काल प्रभाव से रोक द‍िया गया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह फैसला केवल यात्रियों के हित में लिया गया है. इस फैसले के बाद उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 15 दिसंबर तक इंडिगो की सभी फ्लाइट पहले की तरफ सामान्य हो जाएंगी. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

