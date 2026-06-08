IndiGo Vision 2030: इंडियन एयरलाइन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (IndiGo) ने 2030 तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और दिग्गज एयरलाइन में शामिल करने के लिए बेहद अहम रोडमैप 'विजन 2030' पेश किया है. इस प्लान के तहत एयरलाइन का टारगेट इस दशक के अंत तक सालाना 20 करोड़ यात्रियों को सफर कराना है. एयरलाइन ने 2030 तक रोजाना 3,000 से ज्यादा फ्लाइट का संचालन करने और अपने बेड़े में 550 से ज्यादा प्लेन को शामिल करने का टारगेट रखा है. इंडिगो की तरफ से आने वाले सालों के लिए बेहद शानदार प्लान शेयर किया गया.
भविष्य के शानदार डेवलपमेंट प्लान के बावजूद सोमवार को इंडिगो के शेयरों में गिरावट देखी गई. कारोबारी सत्र के दौरान इंडिगो का शेयर 2.39 प्रतिशत टूटकर 4,374 रुपये पर कारोबार करते नजर आए. इंडिगो की नई पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा एयरलाइन को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड किया जाना है. कंपनी अब घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशी रूट पर भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है. मौजूदा समय में इंडिगो की कुल कैपिसिटी में मध्यम और लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट की हिस्सेदारी महज 4 प्रतिशत है. इसे साल 2030 तक बढ़ाकर 10 से 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है.
इसके चलते एयरलाइन की कुल कैपेसिटी में डोमेस्टिक मार्केट का हिस्सा मौजूदा 96 प्रतिशत से घटकर 85 से 90 प्रतिशत के किये जाने का अनुमान है. इसके साथ ही कंपनी लीज पर विमान लेने के बजाय अपने मालिकाना हक वाले विमानों की संख्या को मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 से 40 प्रतिशत करने के प्लान पर काम कर रही है. सस्ते हवाई सफर के लिए जानी जाने वाली इंडिगो (IndiGo) अब प्रीमियम यात्रियों को लुभाने के लिए अपनी बिजनेस क्लास और प्रीमियम सर्विस का तेजी से विस्तार कर रही है.
कंपनी का टारगेट वित्त वर्ष 2027 के अंत तक अपनी बिजनेस-क्लास सीटों की कैपेसिटी को मौजूदा 2,800 से बढ़ाकर 4,300 से ज्यादा करने का है. इसके अलावा, एयरलाइन अपने प्रीमियम प्रोडक्ट 'स्ट्रैच' के एक्सपेंशन में भी तेजी लाएगी. इसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंत तक इस सर्विस वाले विमानों की संख्या 53 से बढ़कर 105 हो जाएगी. हालांकि, इस शानदार भविष्य के बावजूद शेयरहोल्डर्स की चिंताएं कम नहीं हो रही हैं. इस साल अब तक इंडिगो के शेयरों में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है.
एक्सपेंशन प्लान शेयर किये जाने के बावजूद इंडिगो के शेयर में सोमवार को गिरावट देखी जा रही है. सोमवार सुबह यह शेयर 40 रुपये से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला था. बाद में कारोबारी सत्र के दौरान यह गिरकर 4,351 रुपये तक पहुंच गया. दोपहर के समय बाजार रिकवरी के साथ इसमें भी कुछ सुधार देखा गया और यह चढ़कर 4378 रुपये पर कारोबार कर रहा है. शेयर आज एक ही कारोबारी सत्र के दौरान 100 रुपये से ज्यादा टूट गया. इंडिगो के शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6,225 रुपये और लो लेवल 3,894 रुपये है.
Q. इंडिगो का 'विजन 2030' प्लान क्या है?
A. 'विजन 2030' इंडिगो एयरलाइन का भविष्य का बड़ा रोडमैप है. इसका मकसद इंडिगो को साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में शामिल करना है. प्लान के तहत एयरलाइन का टारगेट इस दशक के अंत तक सालाना 20 करोड़ यात्रियों को सफर कराना है.
Q. इंडिगो के शेयर में गिरावट क्यों देखी गई?
A. शेयर बाजार में जब अक्सर कंपनियां लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बड़े निवेश और विस्तार की योजना का ऐलान करती हैं तो निवेशकों के बीच खर्चों और मुनाफे को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं. इसी वजह से इंडिगो के शेयर में गिरावट देखी गई.
Q. 'विजन 2030' के तहत इंडिगो का इंटरनेशनल फ्लाइटस को लेकर क्या नया प्लान है?
A. इंडिगो घरेलू बाजार तक सीमित न रहकर विदेशी रूट पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है. मौजूदा समय में मिड और लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्लाइट में इंडिगो की हिस्सेदारी महज 4 प्रतिशत है. इसे 2030 तक बढ़ाकर 10 से 15 प्रतिशत करने का टारगेट है.
Q. इंडिगो बिजनेस क्लास और प्रीमियम सर्विस पर फोकस क्यों कर रही है?
A. इंडिगो ज्यादा पैसा खर्च करने वाले प्रीमियम यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है. इसके लिए कंपनी FY 2027 के अंत तक बिजनेस-क्लास सीटों की संख्या को 2,800 से बढ़ाकर 4,300 से ज्यादा करने जा रही है.