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इंडिगो की दुन‍िया पर राज करने की तैयारी, साल 2030 तक बेड़े में शाम‍िल होंगे 550 विमान; शेयर में आई ग‍िरावट

IndiGo Airline Plan: इंड‍िगो अब घरेलू बाजार में अपनी बादशाहत साबि‍त करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट का रुख करने का प्‍लान कर रही है. इस प्‍लान के तहत एयरलाइन 2030 तक अपने बेड़े में 550 फ्लाइट को शाम‍िल करने जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:41 PM IST
इंडिगो की दुन‍िया पर राज करने की तैयारी, साल 2030 तक बेड़े में शाम‍िल होंगे 550 विमान; शेयर में आई ग‍िरावट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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