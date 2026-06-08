IndiGo Vision 2030: इंड‍ियन एयरलाइन सेक्‍टर की दिग्गज कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ल‍िम‍िटेड (IndiGo) ने 2030 तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और द‍िग्‍गज एयरलाइन में शामिल करने के लिए बेहद अहम रोडमैप 'विजन 2030' पेश किया है. इस प्लान के तहत एयरलाइन का टारगेट इस दशक के अंत तक सालाना 20 करोड़ यात्रियों को सफर कराना है. एयरलाइन ने 2030 तक रोजाना 3,000 से ज्‍यादा फ्लाइट का संचालन करने और अपने बेड़े में 550 से ज्‍यादा प्‍लेन को शामिल करने का टारगेट रखा है. इंड‍िगो की तरफ से आने वाले सालों के लि‍ए बेहद शानदार प्‍लान शेयर क‍िया गया.