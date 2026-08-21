/एक हफ्ते में दूसरी बार इंडिगो की वेबसाइट ठप, ना टिकट बुक हो रही ना वेब चेक-इन, मोबाइल ऐप में भी दिक्कत

IndiGo Airlines: एविएशन सेक्टर में करीब 67 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडियो की वेबसाइट में फिर से तकनीकी खामी की शिकायत मिल रही है. यात्रियों ने इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप से बुकिंग में परेशानी की शिकायत की है. एक हफ्ते में ये दूसरी बार है, जब एयरलाइन की वेबसाइट शुक्रवार को फिर ठप हो गई.
बीते दो दिनों में लगातार दूसरी बार इंडिगो की वेबसाइट डाउन हो गई है. वेबसाइट पर फ्लाइट बुकिंग विंडो खोलने पर नो डेटा अवेलेबल का मैसेज आ रहा है. कई यात्री फ्लाइट टिकट बुकिंग, वेब चेक-इन और कुछ ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने एयरलाइन के मोबाइल ऐप में लॉग-इन करने में भी परेशानी की शिकायत की.
वेबसाइट और ऐप में आ रही तकनीकी खामी को लेकर एयरलाइन ने सर्विस एडवाइजरी जारी की है. इंडिगो ने ग्राहकों को बताया है कि उसके मुख्य रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म में रुक-रुककर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. जिसकी वजह से कुछ ग्राहकों को उसकी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है. IndiGo ने कहा है कि हमारी टीमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर प्रायोरिटी पर इसे ठीक करने में लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द इसे दूर किया जा सके.
तकनीकी खराबी के दौरान इंडिगो की वेबसाइट पर फ्लाइट बुकिंग सेवाओं को एक्सेस करने की कोशिश करने पर "नो डेटा अवेलेबल" का संदेश दिखाई दे रहा था. कई यात्रियों ने एयरलाइन के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए भी शिकायतें दर्ज कराईं. यात्रियों ने बुकिंग फेल होने, वेब चेक-इन में समस्या और भुगतान की पुष्टि मिलने में देरी या पुष्टि न मिलने की शिकायत की.
एयरलाइन ने अभी तक इस तकनीकी खराबी के सटीक कारण का खुलासा नहीं किया है और न ही यह बताया है कि रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म की समस्या को दूर करने में कौन-सा टेक्नोलॉजी पार्टनर मदद कर रहा है. यह घटना इंडिगो द्वारा अपने मुख्य रिजर्वेशन सिस्टम में इसी तरह की समस्या की जानकारी दिए जाने के सिर्फ दो दिन बाद हुई है. बुधवार को एयरलाइन ने कहा था कि उसके प्लेटफॉर्म में "रुक-रुककर समस्याएं" आ रही हैं, जिससे ग्राहकों की ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्रभावित हो सकती है. एक ही सप्ताह में तकनीकी समस्या दोबारा सामने आने से उन यात्रियों में चिंता बढ़ गई है, जो बुकिंग, चेक-इन और भुगतान से जुड़ी सेवाओं के लिए इंडिगो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं.
घरेलू बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है. जुलाई में देश के घरेलू विमानन बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 67 प्रतिशत है. ऐसे में उसके रिजर्वेशन और बुकिंग सिस्टम में आने वाली तकनीकी खराबी से देशभर में बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हो सकते हैं. एयरलाइन की ताजा एडवाइजरी में उसकी ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है. दिसंबर 2025 में IndiGo एयरलाइन को भारी संकट का सामना करना पड़ा था. DGCA के नए पायलट रेस्ट नियमों (FDTL) के तहत क्रू की भारी कमी, खराब शेड्यूलिंग के चलते देशभर में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं थी .