IndiGo की सेल शुरू, केवल ₹1299 में बुक करें फ्लाइट टिकट, जानिए कैसे होगी बुकिंग?
IndiGo की सेल शुरू, केवल ₹1299 में बुक करें फ्लाइट टिकट, जानिए कैसे होगी बुकिंग?

कंपनी की ये सेल 15 से 21 सितंबर तक चलेगी ताकि ग्राहकों को 2026 की शुरुआत में अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिल सके. 

Sep 15, 2025
IndiGo Sale:  अगर आप छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं या बिजनेस ट्रैवल तो इस मौका का फायदा आप भी ले सकते हैं. भारत की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को एक सप्ताह तक चलने वाले 'ग्रैंड रनअवे फेस्ट' सेल की घोषणा कर दी है. कंपनी की ये सेल 15 से 21 सितंबर तक चलेगी ताकि ग्राहकों को 2026 की शुरुआत में अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिल सके. इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकट 7 जनवरी से 31 मार्च, 2026 तक की यात्रा के लिए मान्य होंगे.

किराया 1,299 रुपये से शुरू 

'ग्रैंड रनअवे फेस्ट' के तहत ग्राहक केवल 1,299 रुपये से शुरू होने वाले एकतरफा घरेलू किराए और 4,599 रुपये से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय किराए का आनंद ले सकते हैं. ये ऑफर केवल इंडिगो वन-वे बुकिंग पर ही मान्य है और राउंड-ट्रिप बुकिंग पर लागू नहीं होगा.  इसके साथ ही ये ऑफर केवल इंडिगो ऑपरेटेड नॉन-स्टॉप उड़ानों के लिए मान्य है.

बता दें, चुनिंदा घरेलू सेक्टरों पर स्ट्रेच/बिजनेस क्लास के लिए ऑल इन्क्लूसिव (एकतरफा) किराया ₹9,999 से शुरू होगा.

यह भी पढ़ें : Real-time billionaire rankings: ये हैं सबसे अमीर मलयाली बिजनेस लीडर, लूलू मॉल वाले यूसुफ अली दूसरे पायदान पर खिसके

 

 

ब्लूचिप मेंबर्स के लिए ऑफर 

इंडिगो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलता है, जिसमें ब्लूचिप मेंबर्स के लिए 10% तक की अतिरिक्त छूट और सामान, भोजन और सीट चयन जैसे ऐड-ऑन पर आकर्षक ऑफर शामिल हैं।

कैसे होगी बुकिंग?

इंडिगो वेबसाइट (www.goindigo.in), मोबाइल ऐप, AI-संचालित सहायक 6Eskai, या इंडिगो व्हाट्सएप +91 70651 45858 के माध्यम से आसानी से बुकिंग की जा सकती है.

;