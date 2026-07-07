Indonesia-India Relation: भारत और इंडोनेशिया के डिफेंस रिलेशन में नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता की दो दिवसीय यात्रा के पहले ही दिन रक्षा गलियारों से बेहद बड़ी खबर आई है. भारतीय सरकारी अधिकारी की तरफ से मंगलवार को पुष्टि की गई कि भारत अब इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' (BrahMos) और हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक 'अस्त्र' (Astra) मिसाइल की सप्लाई करेगा. रॉयटर्स की खबर में दावा किया गया कि 630 मिलियन डॉलर (करीब 5200 करोड़ रुपये) की महाडील प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ही साइन होने की उम्मीद है.
भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली डील के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा. भारत इंडोनेशिया से पहले वियतनाम और फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर डील फाइनल कर चुका है. इसके अलावा यूएई समेत छह देश ब्रह्मोस को खरीदने को लेकर गहरी रुचि जता चुके हैं. इस डील न केवल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, बल्कि साउथ-ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ भारत के स्ट्रैटजिक रिलेशन को मजबूत करेगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इंडो-पैसिफिक रीजन में असर बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से लगातार कॉम्पटीशन बढ़ रहा है.
इसके अलावा दोनों देशों के बीच करार के तहत भारत इंडोनेशिया को उसके हिसाब से खास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) बनाने में भी मदद करेगा. इससे यह साफ होता है कि इंडोनेशिया भारत के चुनावी सिस्टम पर भरोसा है.
दोनों देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को भी मजबूत करने जा रहे हैं. भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकल और रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट्स बनाने के लिए निवेश करेगा. इसके अलावा दोनों देश साबांग पोर्ट (Sabang Port) को मिलकर डेवलप करेंगे. यह पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है. यह भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील की दूरी पर है. इससे समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रीजनल सिक्योरिटी भी मजबूत होगी.
भारत और रूस की तरफ से मिलकर डेवलप की गई ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है. ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और आसमान तीनों प्लेटफॉर्म से बेहद सटीकता के साथ दागा जा सकता है. दूसरी तरफ, 'अस्त्र' विजुअल-रेंज से परे मार करने में सक्षम है. इसे इंडोनेशियाई एयर फोर्स के पास मौजूद रूसी मूल के सुखोई फाइटर जेट में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा.
गौरतलब है कि पिछले साल पाकिस्तान के साथ चार दिवसीय संघर्ष के दौरान नई दिल्ली ने पहली बार जंग में ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया था. उसके बाद से ग्लोबल लेवल पर ब्रह्मोस को लेने की दिलचस्पी दूसरे देशों में बढ़ी है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी जताई है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता के राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया. यहां उन्होंने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात की. जकार्ता पहुंचने पर मोदी के विमान को इंडोनेशियाई वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया. राष्ट्रपति प्राबोवो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे.
प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसमें समुद्री सुरक्षा, डिफेंस औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तालमेल पर चर्चा होगी. आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं और साल 2024-25 में इंडोनेशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 28.15 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. इससे यह आसियान देशों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है.