भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली डील के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा. भारत इंडोनेशिया से पहले वियतनाम और फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस म‍िसाइल बेचने को लेकर डील फाइनल कर चुका है. इसके अलावा यूएई समेत छह देश ब्रह्मोस को खरीदने को लेकर गहरी रुच‍ि जता चुके हैं. इस डील न केवल भारत का ड‍िफेंस एक्‍सपोर्ट नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, बल्कि साउथ-ईस्‍ट एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ भारत के स्‍ट्रैटज‍िक र‍िलेशन को मजबूत करेगा. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इंडो-पैसिफिक रीजन में असर बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से लगातार कॉम्‍पटीशन बढ़ रहा है.