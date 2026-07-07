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इंडोनेश‍िया भारत से खरीदेगा 'ब्रह्मोस' और 'अस्‍त्र' म‍िसाइल, साबांग पोर्ट म‍िलकर बनाएंगे अपना ‘होर्मुज’; दोनों देशों में और क्‍या समझौते हुए

PM Modi Indonesia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच 'ब्रह्मोस' और 'अस्‍त्र' खरीदने की सहमत‍ि बनी. दोनों देशों के बीच इस दौरान करीब 5200 करोड़ रुपये के समझौते हुए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:35 PM IST
इंडोनेश‍िया भारत से खरीदेगा 'ब्रह्मोस' और 'अस्‍त्र' म‍िसाइल, साबांग पोर्ट म‍िलकर बनाएंगे अपना ‘होर्मुज’; दोनों देशों में और क्‍या समझौते हुए
Image Credit: ReutersSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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