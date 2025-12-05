Advertisement
क‍ितनी संपत्ति के माल‍िक हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय? एक कथा की फीस जानकर चौंक जाएंगे आप

इंद्रेश उपाध्याय मशहूर कथावाचक कृष्ण चंद्र शास्त्री महाराज और नर्मदा शर्मा के बेटे हैं. इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:27 AM IST
Indresh Upadhyay Ji Maharaj Net Worth :  वृंदावन के लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. वो हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के ताज आमेर होटल में सात फेरे लेंगे. इस शादी में देश भर से कई जाने-माने संत, नेता और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के आने की उम्मीद है. प्रसिद्ध भजन ‘राधा गोरी’ से इंद्रेश उपाध्याय को सबसे ज्यादा पहचान मिली थी. उनके भजनों और कथावाचन का अंदाज युवाओं को उनसे जोड़ता हैं.

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय ?

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, उपाध्याय की तीन बहनें हैं. उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी. 13 साल की उम्र तक उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन पूरा कर लिया था. इंद्रेश ने बाद में भक्तिपथ नाम का संगठन बनाया, जिसका मकसद महान भारतीय ऋषियों और संतों की शिक्षाओं को फैलाना है. इंस्टाग्राम पर उनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हन कौन है?

हरियाणा की रहने वाली शिप्रा, पूर्व DSP पंडित हरेंद्र शर्मा की बेटी हैं. उनका परिवार फिलहाल अमृतसर में रहता है. दोनों परिवार एक-दूसरे को सालों से जानते हैं.

इंद्रेश उपाध्याय की कथा की फीस

मीडिया रिपोर्टस मुताबिक, इंद्रेश उपाध्याय के एक कथा का खर्चा ₹11,000 से लेकर ₹51,000 तक होता है. फीस कम रखने से कम बजट वाले आयोजकों को भी आसानी से आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाने का मौका आसानी से मिल जाता है. उनकी आय का मुख्य साधन उनके भजन गायन और कथा वाचन हैं.

कब और कहां होगी शादी?

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के ताज आमेर में होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को वृंदावन में उनकी हल्दी, संगीत की रस्में पूरी की गईं हैं. 

 

