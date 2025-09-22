इंडसइंड बैंक ने Viral दमानिया को बनाया नया CFO, तत्काल प्रभाव से होगी नियुक्ति
ये नियुक्ति उस समय हुई है जब इंडसइंड बैंक डेरिवेटिव ट्रेड से जुड़ी अकाउंटिंग गड़बड़ी के चलते करीब ₹1,960 करोड़ की विसंगति का सामना कर रहा है. इसी कारण बैंक ने हाल ही में अपने शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव किए थे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:40 PM IST
IndusInd Bank new CFO : इंडसइंड बैंक ने आज आज यानी 22 सितंबर को घोषणा की है कि अनुभवी बैंकर विरल दमानिया को बैंक का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. दमानिया को बैंकिंग और वित्तीय सर्विसेज में लगभग 27 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले वे बैंक ऑफ अमेरिका, India में CFO रह चुके हैं और Citi तथा BofA Securities India में भी वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं. वे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट होने के साथ-साथ सूचना प्रणाली ऑडिट व कंट्रोल में भी सर्टिफाइड विशेषज्ञ हैं.

ये नियुक्ति उस समय हुई है जब इंडसइंड बैंक डेरिवेटिव ट्रेड से जुड़ी अकाउंटिंग गड़बड़ी के चलते करीब ₹1,960 करोड़ की विसंगति का सामना कर रहा है. इसी कारण बैंक ने हाल ही में अपने शीर्ष नेतृत्व में बड़े बदलाव किए थे.

दमानिया के साथ, संतोष कुमार Deputy CFO की भूमिका में बने रहेंगे. वे अप्रैल 2025 से अंतरिम तौर पर CFO की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. बैंक ने कहा कि इस बदलाव से वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी.

ऑडिट में क्या गड़बड़ियां मिलीं थी?

इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जांच में पता चला था कि वित्त वर्ष 2025 की तीन तिमाहियों में 674 करोड़ रुपये की रकम को 'ब्याज' के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था. बैंक ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया था कि इस रकम को 10 जनवरी 2025 तक पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया है. बैंक ने पिछले महीने पहली बार ये खुलासा किया था कि माइक्रोफाइनेंस बिजनेस में अनियमितताओं की जांच के लिए इंटरनल ऑडिट चल रहा है. बैंक ने बताया कि इसकी एक रिपोर्ट 8 मई को जमा की गई थी.

