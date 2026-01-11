Advertisement
खूबसूरत! आनंद महिंद्रा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम, इस झील की तारीफ में पढ़े कसीदे

अपने मैसेज में महिंद्रा ने बताया कि यह झील कितनी शानदार दिखती है और इस बात पर जोर दिया कि इससे भी अधिक कमाल की बात यह है कि देश भर में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता. 

Jan 11, 2026
Anand Mahindra : देश के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत की कम जानी-मानी लेकिन शानदार जगहों को लोगों के सामने लाते रहे हैं. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने हाल ही में X पर एक पोस्ट के जरिए मणिपुर की लोकटक झील की ओर लोगों का ध्यान खींचा है. अपने मैसेज में महिंद्रा ने बताया कि यह झील कितनी शानदार दिखती है और इस बात पर जोर दिया कि इससे भी अधिक कमाल की बात यह है कि देश भर में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता. उनके शब्दों ने एक बार फिर भारत के अनदेखे प्राकृतिक खजानों के बारे में लोगों में उत्सुकता जगाई और ऐसे इलाकों की अधिक सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया जो आमतौर पर ट्रैवल बातचीत में शामिल नहीं होते.

 

लोकटक झील

लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है. इस झील को स्थानीय रूप से मेइतेई भाषा में लोकटक पट कहा जाता है. ये उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर का सोर्स है. मणिपुर राज्य में मोइरांग के पास स्थित इस झील को अक्सर इसके लगातार बदलते आकार के कारण एक जीवित या सांस लेने वाली जल प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है. मानसून के मौसम में इसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है. ये 250 से 500 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है. जबकि इसका औसत फैलाव लगभग 287 वर्ग किलोमीटर रहता है. लोकटक नाम खुद मेइतेई शब्दों से आया है जिसका अर्थ है धारा और अंत. ये प्रतीकात्मक रूप से पानी की धाराओं के झील में मिलने का वर्णन करता है.

अनोखे तैरते हुए फुमदी

जो चीज लोकटक झील को सच में खास बनाती है. वह है फुमदी की मौजूदगी. ये तैरते पेड़-पौधों, मिट्टी और ऑर्गेनिक चीज़ों से बने होते हैं. ये प्राकृतिक राफ्ट झील की सतह पर तैरते रहते हैं और दुनिया में किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से अलग एक इकोसिस्टम बनाते हैं. सबसे बड़ा फुमदी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और झील के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर है. ये विशाल तैरता हुआ हिस्सा केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क को सहारा देता है, जिसे दुनिया भर में एकमात्र ऐसे नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है जो पूरी तरह से पानी पर तैरता है.

यह भी पढ़ें : समंदर पर कब्जा = दुनिया पर कंट्रोल! ट्रंप की नई रणनीति से कैसे बदलेगा ग्लोबल ट्रेड

दुर्लभ वन्यजीवों के लिए एक अभयारण्य

केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लुप्तप्राय संगाई, (जिसे मणिपुर ब्रो-एंटलर्ड हिरण के नाम से भी जाना जाता है) का आखिरी प्राकृतिक घर है. ये दुर्लभ जानवर मणिपुर का राज्य प्रतीक भी है. एल्ड हिरण की बची हुई उप-प्रजातियों में से एक है और इसका बहुत अधिक पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व है.

कहां पर स्थित है यह झील? 

ये झील पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है. इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यह 240 स्क्वायर किलोमीटर है. इस झील में पौधों के तकरीबन 233 प्रजातियां, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियां और जानवरों के भी 425 प्रजातियां मौजूद हैं. 

