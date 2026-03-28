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Hindi Newsबिजनेसरेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की उम्र में निधन

रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की उम्र में निधन

विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे भारतीय उद्योग जगत के एक दिग्गज और दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में जाने जाते थे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:40 PM IST
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Vijaypat Singhania : रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया है. उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है. उनका निधन भारत के सबसे प्रमुख औद्योगिक परिवारों में से एक के लिए एक युग के अंत का प्रतीक है. वे न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक साहसी और जुनूनी विमानचालक के रूप में भी जाने जाते थे. उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और विमानन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित की थी.

उनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वे भारतीय उद्योग जगत के एक दिग्गज और दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में जाने जाते थे. 

रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने X (पूर्व में ट्विटर) पर ये समाचार साझा करते हुए श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा कि RIP. ॐ शांति.

रेमंड ग्रुप के एक प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विजयपत सिंघानिया, पद्म भूषण से सम्मानित और रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का आज शाम मुंबई में निधन हो गया. अंतिम संस्कार कल 29 मार्च 2026 को किया जायेगा. अंतिम यात्रा रविवार 29 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे मुंबई के एल डी रुपारेल मार्ग स्थित हवेली से निकलेगी. अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी श्मशान घाट पर दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा. परिवार के सदस्यों, मित्रों और शुभचिंतकों से अनुरोध किया गया है कि वे उपस्थित होकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करें. 

कौन थे विजयपत सिंघानिया?

विजयपत सिंघानिया भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे. सिंघानिया बिजनेस परिवार में जन्मे, उन्होंने रेमंड ग्रुप का नेतृत्व किया. रेमंड भारत की सबसे प्रसिद्ध टेक्सटाइल और परिधान कंपनियों में से एक है और इसे सूटिंग फैब्रिक्स और पुरुषों के परिधानों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांड में परिवर्तित किया. अपने कार्यकाल के दौरान चेयरमैन के रूप में रिटेल और निर्यात में विस्तार किया. इससे कंपनी टेक्सटाइल क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुई.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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