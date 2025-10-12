Advertisement
trendingNow12958655
Hindi Newsबिजनेस

Market Outlook: तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ...अगले हफ्ते कौन तय करेगा शेयर बाजार की चाल

बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दवाह में दिखे. आने वाले हफ्ते में चाल कैसी रहेगी, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा.  भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 12, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Market Outlook: तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ...अगले हफ्ते कौन तय करेगा शेयर बाजार की चाल

Market Prediction: बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दवाह में दिखे. आने वाले हफ्ते में चाल कैसी रहेगी, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा.  भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ से बाजार की चाल निर्धारित होगी.  

कैसे रहेगी शेयर बाजार की चाल  

अगले हफ्ते से कई बड़ी कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए जाएंगे, इन कंपनियों में इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआईमाइंडट्री के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नाम शामिल हैं. सरकार की ओर से 13 और 14 अक्टूबर को खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई के आंकड़े 

महंगाई के आंकड़े बाजार की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर होता है. अगस्त में खुदरा महंगाई दर 2.07 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 0.52 प्रतिशत थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अमेरिका में चीनी आयात पर टैरिफ मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़कर 130 प्रतिशत हो गया है। यह एक नवंबर से लागू होगा.  ऐसे में आने वाले समय में टैरिफ पर निवेशकों की निगाहें होंगी और इसका असर शेयर बाजार पर हो सकता है.  

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान निफ्टी 1.57 प्रतिशत या 391.10 अंक बढ़कर 25,285.35 पर और सेंसेक्स 1.59 प्रतिशत या 1,293.65 अंक बढ़कर 82,500.82 पर बंद हुआ. सेक्टोरल आधार पर 6-10 अक्टूबर के बीच निफ्टी आईटी ने सबसे अधिक 4.89 प्रतिशत का रिटर्न दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.48 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.57 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 2.12 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 2.35 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.22 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज 2.27 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 3.19 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ.  आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार