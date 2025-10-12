Market Outlook: तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ...अगले हफ्ते कौन तय करेगा शेयर बाजार की चाल

Market Prediction: बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दवाह में दिखे. आने वाले हफ्ते में चाल कैसी रहेगी, ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा. भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ से बाजार की चाल निर्धारित होगी.

कैसे रहेगी शेयर बाजार की चाल

अगले हफ्ते से कई बड़ी कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी किए जाएंगे, इन कंपनियों में इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआईमाइंडट्री के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नाम शामिल हैं. सरकार की ओर से 13 और 14 अक्टूबर को खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई के आंकड़े

महंगाई के आंकड़े बाजार की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर होता है. अगस्त में खुदरा महंगाई दर 2.07 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 0.52 प्रतिशत थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन से आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अमेरिका में चीनी आयात पर टैरिफ मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़कर 130 प्रतिशत हो गया है। यह एक नवंबर से लागू होगा. ऐसे में आने वाले समय में टैरिफ पर निवेशकों की निगाहें होंगी और इसका असर शेयर बाजार पर हो सकता है.

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान निफ्टी 1.57 प्रतिशत या 391.10 अंक बढ़कर 25,285.35 पर और सेंसेक्स 1.59 प्रतिशत या 1,293.65 अंक बढ़कर 82,500.82 पर बंद हुआ. सेक्टोरल आधार पर 6-10 अक्टूबर के बीच निफ्टी आईटी ने सबसे अधिक 4.89 प्रतिशत का रिटर्न दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.48 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.57 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 2.12 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 2.35 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.22 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज 2.27 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 3.19 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ. आईएएनएस