दिवाली से पहले बड़ी राहत, किसानों और मजदूरों के लिए आई खुशखबरी, सितंबर में महंगाई दर गिरी

Inflation : खेती और ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई दर में सितंबर महीने में राहत देखने को मिली है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को आंकड़े जारी किये हैं. डेटा के मुताबिक, सितंबर 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए महंगाई दर -0.07 प्रतिशत और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 0.31 प्रतिशत दर्ज की गई.

क्या कहते हैं सितंबर के आंकड़े

कृषि श्रमिकों के लिए आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.11 अंक घटकर 136.23 पर आ गया, जबकि ग्रामीण श्रमिकों का इंडेक्स 0.18 अंक घटकर 136.42 पर पहुंच गया. आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में फूड इंडेक्स कृषि श्रमिकों के लिए 0.47 अंक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 0.58 अंक घटा है.

लेबर ब्यूरो ने सितंबर माह के लिए आधार वर्ष 2019=100 के साथ कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किए. ये सूचकांक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 787 गांवों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित हैं.रिवाइज्ड सीरीज ने इंडेक्स को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसके दायरे और कवरेज को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है और कई परिवर्तन शामिल किए हैं.

खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने 1.38 प्रतिशत की गिरावट

महंगाई की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य मैन्युफैक्चरिंग, गैर-खाद्य वस्तुओं, अन्य परिवहन उपकरणों और वस्त्रों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. आंकड़ों के अनुसार, फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने 1.38 प्रतिशत की गिरावट आई.

इसी तरह, CPI पर आधारित देश की महंगाई दर इस वर्ष सितम्बर में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में घटकर आठ वर्ष से अधिक के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई है, क्योंकि माह के दौरान खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतें सस्ती हो गई हैं.