Advertisement
trendingNow12961239
Hindi Newsबिजनेस

99 महीनों के न्यूनतम स्तर महंगाई, SBI का दावा अगले महीने 0.45 फीसदी पर पहुंच जाएगा आंकड़ा

  भारतीय स्टेट बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगले महीने लगभग 0.45 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो कि निर्णायक कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है.रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजारों के अलग-अलग वर्गों और आम लोगों की सामूहिक आवाज होने के

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 14, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

99 महीनों के न्यूनतम स्तर महंगाई, SBI का दावा अगले महीने 0.45 फीसदी पर पहुंच जाएगा आंकड़ा

Inflation Date:  भारतीय स्टेट बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगले महीने लगभग 0.45 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो कि निर्णायक कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है.रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजारों के अलग-अलग वर्गों और आम लोगों की सामूहिक आवाज होने के नाते हमारा मानना ​​है कि आरबीआई एमपीसी भी इस खास समय में बदलते रुख की ओर ध्यान देगा. 

एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा कि रिकॉर्ड के लिए,वित्त वर्ष 2027 के मुद्रास्फीति के आंकड़े फिलहाल 3.7 प्रतिशत पर निर्णायक रूप से कम हैं. घोष ने कहा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के अपने प्राथमिक दायित्व के साथ,आरबीआई अगर बाजार के शोरगुल पर ही केंद्रित रहता है, यहां तक जब मुद्रास्फीति में गिरावट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने की स्थिति में भी तो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से चूकने का जोखिम है.  

खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सितंबर में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति 99 महीने के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई. ध्यान देने योग्य बात यह है कि अक्टूबर से मुद्रास्फीति में गिरावट खाद्य समूह के कारण हुई है, क्योंकि अक्टूबर 2024 और सितंबर 2025 के बीच इसका योगदान एक बड़े सकारात्मक से घटकर नकारात्मक हो गया. एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए औसत सीपीआई मुद्रास्फीति अब 2.2 प्रतिशत रहेगी, जो आरबीआई के 2.6 प्रतिशत के अनुमान से काफी कम है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वस्तुओं के हिसाब से, सब्जियों की कीमतें नकारात्मक दायरे में बनी रहीं, जबकि दालों की कीमतों में गिरावट जारी रही और मसालों में भी सितंबर 2025 में गिरावट देखी गई. इसके अलावा, सितंबर 2025 तक लगातार 11 महीनों तक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट, जो वर्तमान सीपीआई सीरीज में पहली बार हुई, परिमाण और अवधि दोनों के संदर्भ में सबसे बड़ी थी. रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य रूप से चावल, मक्का, उड़द और गन्ने की खरीफ बुवाई में वृद्धि से उत्पादों की कीमत आने वाले महीनों में कम बनी रहेंगी, हालांकि मानसून के बाद की अवधि में हुई अधिक वर्षा के कारण कुछ व्यवधान आ सकते हैं. विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के रुझान की बात करें तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अक्टूबर से लगातार गिरावट देखी जा रही है.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Inflation

Trending news

तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
karnataka
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
Maharashtra
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
mumbai
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार