Infosys Share Buyback: देश की द‍िग्‍गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने अब तक की सबसे बड़ी शेयर बायबैक का ऐलान क‍िया. कंपनी 18,000 करोड़ रुपये से करीब 10 करोड़ शेयर खरीदेगी. यह बायबैक टेंडर रूट से होगा, जिसमें शेयरों की कीमत 1,800 रुपये प्रति शेयर रखी गई है. यह मौजूदा मार्केट प्राइस से 19% ज्यादा है. मौजूदा समय में शेयर की कीमत करीब 1,512 रुपये है. यह कंपनी की लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ा बायबैक है.

बायबैक क्या है और कैसे काम करेगा?

टेंडर ऑफर रूट से बायबैक का मतलब हुआ क‍ि कंपनी न‍िश्‍च‍ित कीमत पर शेयर खरीदेगी. यह कीमत बाजार मूल्य से ऊपर होगी. यह ऑफर सीमित समय के लिए खुलेगा. शेयरहोल्‍डर अपनी शेयर कंपनी को ऑफर कर सकेंगे. अगर ऑफर की गई शेयरों की संख्या ज्यादा हो गई तो प्रपोश्‍नेट बेस पर स्वीकार किया जाएगा. इससे निवेशकों को न‍िश्‍च‍ित मूल्य की गारंटी मिलती है. यह इंफोसिस की तरफ से क‍िया जा रहा पांचवां बायबैक है. पहले 2017 में 13,000 करोड़, 2019 में 8,260 करोड़, 2021 में 9,200 करोड़ और 2023 में 9,300 करोड़ का बायबैक हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी के सामने चुनौतियां, फिर भी भरोसा

इंफोसिस को कस्‍टमर की कम खर्च करने की आदत और एआई से कारोबार में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है. मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए रेवेन्‍यू ग्रोथ 1-3% रहने का अनुमान है. हाल‍िया तिमाही में कंपनी ने 3.8 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए, जिनमें 55% नए थे. जून के अंत तक कंपनी के पास 40,000 करोड़ रुपये का नकद और आसान इनवेस्‍टमेंट है. बायबैक मैनेजमेंट का कंपनी की लॉन्‍ग टर्म की ल‍िक्‍व‍िड‍िटी प्रवाह और ग्रोथ पर भरोसे का संकेत है.

शेयरहोल्‍डर को क्या फायदा?

जानकारों का कहना है क‍ि बायबैक से मुख्य वित्तीय संकेतक जैसे ईपीएस (EPS) और आरओई (ROI) सुधरेंगे. यह डिविडेंड की तुलना में टैक्‍स बेस्‍ड रिटर्न देता है. कंपनी के पास अतिरिक्त नकद होने से कैप‍िटल स्‍ट्रक्‍चर बेहतर होगा. प‍िछले द‍िनों में इंफोसिस के बायबैक के बाद शेयर प्राइस 3-6 महीनों में 3% से ज्यादा बढ़े हैं, हालांकि शॉर्ट टर्म उतार-चढ़ाव संभव है.

गुरुवार को बोर्ड मीट‍िंग से पहले शेयर में मुनाफावसूली हुई और यह 1.3% गिरकर 1,512 रुपये पर बंद हुआ. इस साल शेयर 20% गिर चुका है, क्योंकि निवेशक ग्रोथ पर सतर्क हैं. ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि टैरिफ की टेंशन, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल हालात से कारोबार का माहौल अन‍िश्‍च‍ित है. साल की दूसरी तिमाही में प्रदर्शन स्थिर रहने की उम्मीद है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती। क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें।)