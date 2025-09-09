Infosys Buyback : जानिए कितने करोड़ का बायबैक ला सकती है इंफोसिस,11 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में होगा फैसला, इन्वेस्टर पर क्या होगा इसका असर?
IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infosys) जल्द ही बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदने का फैसला ले सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:10 PM IST
Infosys Buyback : IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस (Infosys) जल्द ही बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदने का फैसला ले सकती है. भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 को शेयर बायबैक पर विचार करेगी.

कितना खर्च करेगी कंपनी?

कंपनी बायबैक पर 13,560 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है.  बायबैक की प्राइस 25% के औसत प्रीमियम पर तय की गई है. इंफोसिस बायबैक पर 30% कैश खर्च करती है. ये अपनी नेटवर्थ का 14-15% शेयर वापस खरीदती है. पहली तिमाही में कंपनी के पास 45,200 करोड़ रुपये कैश और कैश इक्विवेलेंट हैं, जबकि इसकी नेटवर्थ 95,350 करोड़ रुपये है. इस टेक कंपनी ने आखिरी बायबैक अक्टूबर 2022 में किया था.

अबतक चार बार शेयर बायबैक हुआ है  

इंफोसिस ने 2017 से 2023 के बीच चार बार शेयर बायबैक किया है. मौजूदा बायबैक से मैक्रोइकॉनमिक उतार-चढ़ाव से कुछ राहत मिल सकती है. ये शेयर बायबैक, कैपिटल रिटर्न की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे इंफोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में घोषित किया था.

मॉर्गन स्टेनली ने इंफोसिस के शेयर बायबैक पर क्या कहा?

मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, IT कंपनी इंफोसिस अगले पांच सालों में हर छह महीने में डिविडेंड, शेयर बायबैक या स्पेशल डिविडेंड के जरिए कुल फ्री कैश फ्लो का 85% वापस कर सकती है. ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि कंपनी अपनी कुल इक्विटी का 1.3-2% शेयर बायबैक करेगी. इंफोसिस का कंसेंसस टारगेट प्राइस 1,743 रुपये है, जो 21.6% का संभावित रिटर्न दिखाता है. कंपनी का सबसे ज्यादा टारगेट प्राइस 2,085 रुपये प्रति शेयर है, जो 45.5% का संभावित रिटर्न दिखाता है. वहीं, सबसे कम टारगेट प्राइस 1,440 रुपये प्रति शेयर है, जो 0.5% का संभावित रिटर्न दिखाता है.

पिछले दो सालों में किसी प्रमुख IT कंपनी का ये पहला बायबैक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो इंडिया ने 2016 से 2023 के बीच पांच बार शेयर बायबैक किया है।

इंफोसिस शेयर प्राइस ट्रेंड 

टैरिफ विवाद के कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति खराब होने से IT शेयरों पर दबाव है. सालाना आधार पर NSE निफ्टी IT सबसे खराब परफॉरमेंस करने वाला सेक्टर है. ये इंडेक्स 21% गिर गया है. इंफोसिस का शेयर प्राइस सालाना आधार पर 24% की गिर चुका है. सोमवार को ये 0.59% गिरकर 1,436 रुपये पर बंद हुआ है. 

 

