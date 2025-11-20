Advertisement
Infosys का बायबैक आज से खुला, आप कैसे उठा सकते हैं फायदा; जान‍िए एक्‍सपर्ट की राय

Infosys Share Price: मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुए इंफोस‍िस के शेयर में बुधवार को ग‍िरावट देखी जा रही है. कंपनी की तरफ से 1800 रुपये के भाव पर बायबैक करने का ऐलान क‍िया गया है.

Nov 20, 2025, 12:17 PM IST
Infosys का बायबैक आज से खुला, आप कैसे उठा सकते हैं फायदा; जान‍िए एक्‍सपर्ट की राय

Infosys Buyback News: आईटी सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी इंफोस‍िस (Infosys) ने 20 नवंबर 2025 से अपना 18,000 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक शुरू कर दिया है. आईटी कंपनी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है. आज से खुला बायबैक प्रोसेस 26 नवंबर तक ओपन रहेगा. ऐसे लोग जो 14 नवंबर तक इंफोसिस के शेयरहोल्‍डर थे, वहीं इस बायबैक में ह‍िस्‍सा ले सकेंगे. इंफोसिस 10 करोड़ शेयर को 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदेगी.

न‍िवेशकों को अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा

1800 रुपये प्रत‍ि शेयर का सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि कंपनी मार्केट प्राइस के मुकाबले न‍िवेशकों को अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है. यह दाम ज‍िस द‍िन बायबैक का ऐलान क‍िया गया उससे 19 प्रत‍िशत ज्‍यादा है. मंगलवार के क्‍लोज‍िंग प्राइस से यह 21 प्रत‍िशत की तेजी है. कंपनी की तरफ से कुल शेयरों का 2.41% शेयर ही बायबैक क‍िया जाएगा. छोटे इनवेस्‍टर (जिनके पास 2 लाख तक के शेयर हैं) के लिए 15% हिस्सा रिजर्व रखा गया है. इस तरह के छोटे निवेशकों की संख्‍या 25 लाख 85 हजार से ज्यादा है.

प्रमोटर नहीं ले रहे ह‍िस्‍सा
बताया जा रहा है क‍ि नंदन नीलेकणी, सुधा मूर्ति समेत सभी प्रमोटर बायबैक में ह‍िस्‍सा नहीं ले रहे हैं. उनका शेयर में कुल 13.05% की हिस्सेदारी है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि सभी 18,000 करोड़ आम निवेशकों में बांटे जाएंगे.

एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रहेगा?
बायबैक के तहत शेयर की ब‍िक्री करने का एक रेश्‍यो तय क‍िया गया है. छोटे न‍िवेशकों के हर 11 शेयर पर 2 शेयर खरीदे जाएंगे. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि हर 11 शेयर रखने वाले न‍िवेशक 2 शेयर बेच सकेंगे. इसी तरह नॉर्मल कैटेगरी वालों के लिये यह रेश्‍यो  17:706 का है. यानी 706 शेयर रखने वाला न‍िवेशक अपने 17 शेयर की ब‍िक्री कर सकेगा. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि छोटे निवेशकों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है.

क्या आपको अपने शेयर टेंडर करने चाहिए?
मेहता इक्‍व‍िटीज के प्रशांत तापसे का कहना है क‍ि 'रिटेल इनवेस्‍टर के ल‍िये यह शानदार मौका है. 1,800 रुपये का भाव अच्छा प्रीमियम दे रहा है. अगर आप कम टैक्स स्लैब में हैं तो जरूर टेंडर करें. लंबे समय तक होल्ड करने वाले इनवेस्‍टर बेफिक्र रहें. शॉर्ट टर्म वाले टैक्स कैलकुलेट करके फैसला लें.' यद‍ि आपके पास भी इंफोसिस के शेयर हैं और आप 14 नवंबर तक शेयरहोल्‍डर थे तो आज से 26 नवंबर तक डीमैट अकाउंट से टेंडर कर सकते हैं.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से न‍िवेशकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने या कोई भी फैसला करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर की राय अवश्‍य लें.) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Infosys Buyback

